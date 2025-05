El presidente del bloque de senadores justicialistas, Martín Oliva, cuestionó con firmeza el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos que propone la disolución del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER). El legislador por el departamento Uruguay reafirmó su compromiso con una discusión legislativa seria, respetuosa y centrada en el bienestar de los más de 300.000 afiliados.

Desde el Senado, continúan las rondas de diálogo con organizaciones gremiales, instituciones y prestadores de servicios de salud, en el marco del análisis de la iniciativa del Ejecutivo. El proyecto, que aún no cuenta con dictamen de comisión, está siendo evaluado en profundidad por los legisladores.

En su declaración pública, el senador Oliva defendió la historia del IOSPER y lo definió como un modelo solidario construido colectivamente, cuyo punto de inflexión fue en 1997, cuando el peronismo impulsó su democratización y garantizó el control por parte de los trabajadores.

Entre los principales cuestionamientos al proyecto oficial, Oliva enumeró:

La eliminación de la afiliación familiar obligatoria.

La fragmentación de la cobertura según niveles de ingresos.

La pérdida de representación de los trabajadores en el directorio.

La concentración de facultades en el Ejecutivo para designar autoridades y administrar fondos sin controles adecuados.

Oliva también se refirió a las causas coyunturales de la crisis financiera de la obra social, responsabilizando al contexto nacional: la fuerte devaluación de diciembre de 2023, el deterioro del salario real y la desregulación de los precios de los medicamentos.

En cuanto al tono del debate, el senador expresó preocupación por las actitudes del oficialismo frente a las objeciones planteadas por la Intersindical y otros sectores sociales.

Finalmente, Oliva manifestó su esperanza en que el bloque del justicialismo pueda articular una postura común a la altura de su historia y de las demandas actuales.

“Estamos abiertos al debate, pero no vamos a renunciar a principios básicos: la salud es un derecho, no un negocio, y el IOSPER no puede convertirse en una caja de poder. Si realmente se quiere conservar el espíritu de la ley vigente, discutamos su reforma, no su desmantelamiento”, concluyó.