Elon Musk amenazó el lunes con retirar su oferta de 44.000 millones de dólares para adquirir Twitter, y acusó a la compañía de negarse a darle información sobre sus cuentas de usuarios falsos.

Los abogados del director general de Tesla y SpaceX hicieron la amenaza en una carta dirigida a Twitter, que la plataforma incluyó en una solicitud a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La carta señala que Musk ha pedido varias veces la información desde el 9 de mayo, más o menos un mes después de hacer su oferta para comprar la compañía, alegando que ello le permitiría evaluar cuántas de los 229 millones de cuentas de la compañía son en realidad de usuarios falsos.

The Associated Press envió un mensaje el lunes temprano a Twitter para pedir sus comentarios al respecto.

Los abogados del empresario señalaron en la carta que Twitter ha ofrecido únicamente proporcionar detalles de los métodos de prueba de la compañía, pero sostuvieron que eso “equivale a rechazar las solicitudes de datos del señor Musk”.

El CEO de Tesla quiere los datos para que pueda hacer su propia verificación de lo que, según él, son las metodologías laxas de Twitter.