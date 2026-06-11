Este viernes, el grupo Música para Volar dará su primer concierto vía streaming para toda Latinoamérica, donde recorrerá canciones de Gustavo Cerati y Charly García con arreglos para violín, violoncello y fagot. El recital comenzará a las 22 en canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Santa Fe, Argentina, en el marco del ciclo La seguimos en vivo, y desde la página mpvolar.com.ar se podrá efectuar la colaboración voluntaria.

En esta oportunidad, el repertorio incluirá canciones de toda la carrera de Cerati y García, desde sus creaciones en los grupos Soda Stereo, Sui Generis y Serú Girán, hasta los discos solistas de ambos, referentes insoslayables de la cultura rock latinoamericana.

El acceso a la transmisión será libre, y se sostendrá económicamente mediante la colaboración voluntaria de los televidentes.

Música para Volar (@mpvolar) está integrado por José Matteucci en voz y batería, Alexis Thompson en guitarras, Julieta Sciasci en bajo y Bruno Moreno en piano y arreglos. En este concierto participarán además Ignacio Quiroz, en violín, Paolo Ferrara en violoncello y Azul Chiavia en fagot.