Música para Volar dará un show vía streaming este viernes
Este viernes, el grupo Música para Volar dará su primer concierto vía streaming para toda Latinoamérica, donde recorrerá canciones de Gustavo Cerati y Charly García con arreglos para violín, violoncello y fagot. El recital comenzará a las 22 en canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Santa Fe, Argentina, en el marco del ciclo La seguimos en vivo, y desde la página mpvolar.com.ar se podrá efectuar la colaboración voluntaria.
En esta oportunidad, el repertorio incluirá canciones de toda la carrera de Cerati y García, desde sus creaciones en los grupos Soda Stereo, Sui Generis y Serú Girán, hasta los discos solistas de ambos, referentes insoslayables de la cultura rock latinoamericana.
El acceso a la transmisión será libre, y se sostendrá económicamente mediante la colaboración voluntaria de los televidentes.
Música para Volar (@mpvolar) está integrado por José Matteucci en voz y batería, Alexis Thompson en guitarras, Julieta Sciasci en bajo y Bruno Moreno en piano y arreglos. En este concierto participarán además Ignacio Quiroz, en violín, Paolo Ferrara en violoncello y Azul Chiavia en fagot.