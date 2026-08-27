El Teatro Municipal 3 de Febrero será escenario este fin de semana de una nueva propuesta de música en vivo. Se trata de “Música en esta orilla”, un ciclo que reunirá durante dos noches consecutivas a cinco proyectos musicales de la escena local y regional.

La actividad se desarrollará el sábado 29 y domingo 30 de agosto, desde las 20:00, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa forma parte de Convocatorias Culturales de la Municipalidad, un programa que busca generar espacios de circulación y encuentro para artistas y proyectos culturales.

Música en vivo durante dos noches

La programación comenzará el sábado 29 de agosto, con las presentaciones de Litoraleza, Los Riedel y Yunta Mambo.

Las tres propuestas compartirán el escenario del Teatro Municipal en una jornada que reunirá diferentes expresiones de la música contemporánea.

El ciclo continuará el domingo 30, también desde las 20:00, con las actuaciones de Ancestros e Híbridos, que completarán la programación del fin de semana.

Entrada libre en el Teatro Municipal

“Música en esta orilla” se realizará en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60, y el acceso será libre.

La propuesta apunta a acercar al público nuevas expresiones musicales y, al mismo tiempo, ofrecer a los proyectos y artistas un espacio para presentar sus producciones y generar nuevos encuentros con la comunidad.

Desde Convocatorias Culturales destacaron que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la producción cultural local y ampliar los espacios de circulación para artistas y proyectos de la región.

La agenda

Sábado 29 de agosto – 20:00

Litoraleza

Los Riedel

Yunta Mambo

Domingo 30 de agosto – 20:00

Ancestros

Híbridos

Lugar: Teatro Municipal 3 de Febrero, 25 de Junio 60.

Entrada: libre y gratuita.