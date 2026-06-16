El Museo Casa de Gobierno de Entre Ríos fue escenario este viernes de una propuesta especialmente pensada para las infancias. Bajo el título “Te canto un cuento con Canto Rodado”, niñas, niños y docentes participaron de una experiencia que integró música, literatura y narración oral para acercar la cultura entrerriana a los más pequeños.

La actividad se desarrolló en la Sala Multimedial del museo, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y estuvo a cargo de la cantautora, escritora e investigadora Paulina Lemes, creadora del proyecto multimedia Canto Rodado, quien se presentó por primera vez en la ciudad de Paraná.

Nacida en Gualeguaychú, Lemes impulsa desde hace años una propuesta artística destinada a las infancias que combina cuentos, canciones y relatos vinculados con la flora, la fauna, las leyendas y la identidad cultural de Entre Ríos.

De la jornada participaron alumnos de tercer grado de la Escuela Primaria Nº 202 “Gaspar Benavento”, además de familias y público en general, quienes compartieron un espacio de aprendizaje y recreación donde la imaginación y el juego fueron protagonistas.

A través de canciones, historias y dinámicas participativas, los niños pudieron acercarse a la literatura desde una experiencia lúdica y significativa, descubriendo aspectos de la historia, la naturaleza y las tradiciones de la provincia.

Una autora que pone en valor la identidad entrerriana

Paulina Lemes es autora de 23 libros destinados al público infantil, en los que aborda temáticas relacionadas con la naturaleza, los personajes populares, las raíces culturales entrerrianas y los universos propios de la niñez.

Durante el encuentro se compartieron fragmentos de algunas de sus obras más reconocidas, entre ellas Canción del mar, Amaridul y Yo sé hablar en guaraní, títulos que invitan a explorar el mundo desde la curiosidad, la sensibilidad y la poesía.

La actividad formó parte de la programación especial organizada por el Museo Casa de Gobierno con motivo de su décimo aniversario, una celebración que incluye diversas propuestas culturales, educativas y recreativas destinadas a acercar el patrimonio histórico y cultural provincial a la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios que promuevan el contacto temprano con la lectura, la música y las expresiones artísticas, fortaleciendo al mismo tiempo el conocimiento de la identidad entrerriana entre las nuevas generaciones.