Para garantizar que toda la comunidad entrerriana pueda disfrutar del acervo histórico, artístico y científico, la Secretaría de Cultura da a conocer el funcionamiento de los organismos que se encuentran bajo su órbita.

Cabe destacar que los mismos ofrecerán una modalidad de funcionamiento en concordancia con el receso en el ámbito de la Administración Pública Central dispuesto por el Gobierno provincial mediante el decreto N° 4.435, y que comprenderá los días entre el 2 y 13 de enero inclusive.

Información de las instituciones

Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez

En el mes de enero 2023 (a partir del martes 3, en adelante) el organismo atenderá de martes a viernes: 9 a 12 y 17 a 20 hs; los sábados de 17 a 20hs, y los feriados de 9 a 12 hs.

Durante febrero los horarios serán los mismos que en enero sumándose los días domingos de 9 a 12hs. En febrero además el Museo programará una nueva edición del ciclo de cine en el patio «Relámpago de Verano en Bellas Artes» que será comunicado oportunamente. La actividad habitual del organismo se retomará en marzo.

Dirección: Buenos Aires 355 (Paraná)

Museo Histórico Martiniano Leguizamón

Los horarios de verano del museo serán los siguientes: del 3 al 6 de enero de 9 a 12 hs; Mientras que desde el 10 de enero en adelante la atención a los públicos será de martes a viernes de 9 a 12 hs y de 17 a 20 hs; los sábados y feriados de 9 a 12 hs.

Dirección: Buenos Aires 286 (Paraná)

Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiaín

Durante el mes de enero del 2023 el Museo y Mercado de Artesanías funcionará en horario reducido de lunes a viernes en el horario de 8 a12 hs.

Dirección: Urquiza 1231 (Paraná)

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas

Desde el sábado 24 de diciembre hasta el lunes 2 de enero inclusive, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof Antonio Serrano, permanecerá cerrado por desinfección y desinsectación de sus colecciones.

Desde el martes 3 de enero, el horario de atención al público será martes a viernes de 9 a 12 y 17 a 20hs; los sábados de 10 a 13hs; y los feriados de 10 a 13hs. En el mes de febrero se abrirá de martes a viernes de 9 a 12 y 17 a 20 hs; los sábados de 10 a 13 hs; y los feriados de 10 a 13 hs.

Dirección: Gardel 62 (Paraná)

Museo Hogar Escuela Eva Perón

El horario de atención del museo en verano será a partir del mes de febrero de martes a viernes de 9 a 16 hs de corrido; y sábados de 9 a 12 hs.

Para visitas guiadas a delegaciones dirigirse a [email protected]

Dirección: Av. Don Bosco 749 (Paraná)

Museo y Monumento Histórico Molino Forclaz

Desde el día viernes 6 de enero y durante las vacaciones de verano el Molino abrirá sus puertas de martes a domingo de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Los días lunes la institución estará cerrada por tareas de mantenimiento. Dirección: Primeros Colonos s/nº, 3280 (Colón)

Archivo y Editorial de la Provincia

El Archivo General de la Provincia atenderá en sus horarios habituales de lunes a viernes de 7 a 13 hs, durante el mes de enero. Para realizar investigaciones y consultas las y los interesados pueden concurrir personalmente o consultar por correo electrónico al [email protected]. Dirección: Alameda de la Federación 222 (Paraná).

Por su parte, la Editorial de Entre Ríos funcionará durante el mes de enero en los siguientes horarios: 2 al 13 de enero de lunes a viernes de 8 a 12 hs. A partir del 16 de enero de lunes a viernes de 7 a 17 hs. Dirección: 25 de Junio 39 (Paraná).

Centros Culturales Entrerrianos

Casa de la Cultura de Entre Ríos

Este organismo mantendrá guardias administrativas de 9 a 13hs, sin actividades al público dado que el personal se abocará a la reparación y acondicionamiento de equipamiento y mobiliario. Concluido el Receso de la Administración Pública retomará su horario administrativo y artístico habitual.

Dirección: 9 de Julio y Carbó (Paraná)

Centro Cultural La Vieja Usina

Durante el Receso de la Administración Pública la atención al público será de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Terminado este, el centro cultural volverá al horario habitual de trabajo: de lunes a viernes de 7 a 13 hs.

Durante la tarde y la noche, los horarios estarán sujetos a las actividades programadas que se informarán a través de las redes sociales. Facebook La Vieja Usina Instagram @la_vieja_usina_parana

Se recuerda a la comunidad que se encuentra abierta la agenda para solicitar fechas, en los horarios de atención al público durante las vacaciones de verano. Dirección: Gregoria Matorras 861 (Paraná)