Una mujer de 66 años falleció este martes 1° de septiembre como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Aranguren, departamento Nogoyá.

El hecho se produjo aproximadamente a las 6:00, en el kilómetro 378 de la mencionada ruta, donde, por causas que son materia de investigación, se registró una colisión frontal entre una Renault Kangoo y un camión Iveco Daily.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental Nogoyá, la Renault Kangoo pertenece a la Municipalidad de Nogoyá y trasladaba a cuatro personas al momento del impacto.

Como consecuencia de la violenta colisión, una mujer de 66 años falleció en el lugar. En tanto, los otros tres ocupantes del utilitario fueron asistidos y posteriormente trasladados a distintos centros de salud: dos de ellos fueron derivados al nosocomio de General Ramírez, mientras que otro fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná.

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Investigación del siniestro

Personal de la Comisaría Aranguren, dependiente de la Jefatura Departamental Nogoyá, intervino en el lugar inmediatamente después de ocurrido el accidente.

Por disposición de la Justicia, se dio intervención al fiscal de turno, al médico policial y a personal de la División Policía Científica, quienes llevaron adelante las diligencias correspondientes.

Las pericias tendrán como objetivo determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer con precisión la dinámica del siniestro vial.

El accidente se produjo durante las primeras horas de una jornada en la que también se registraban condiciones de visibilidad reducida por la presencia de niebla en distintos sectores de la región, aunque por el momento no se estableció oficialmente si esta condición tuvo incidencia en la colisión.