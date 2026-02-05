Desde la Jefatura Departamental Villaguay se informó que un transportista de 23 años perdió la vida en horas de la mañana de este jueves como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido en el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, en la zona de Mojones Norte, departamento Villaguay.

El accidente involucró a un camión Ford Cargo 916, perteneciente a la empresa Noelma, que transportaba pollos y productos avícolas desde San José con destino a La Paz, y a un camión cerealero Mercedes-Benz 1633 que circulaba en sentido contrario rumbo a Villaguay. Según confirmó la policía, la colisión fue casi frontal y, como consecuencia del impacto, el conductor del Ford Cargo falleció de manera instantánea en el lugar. La víctima era oriunda de Villa Elisa.

En relación con la mecánica del siniestro, de manera preliminar se indicó que el camión de menor porte habría invadido el carril contrario, por causas que aún se tratan de establecer. El conductor del camión cerealero, un hombre de 50 años, sufrió un golpe en el hombro izquierdo, aunque se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades señalaron además que la ruta se encontraba en perfecto estado, con buena visibilidad, ya que el accidente se produjo al amanecer. La violencia del choque quedó evidenciada por la gran cantidad de maíz y mercadería avícola que quedó esparcida sobre la calzada, lo que obligó a realizar tareas de limpieza y control del tránsito.

En el hecho también se vio involucrado un automóvil Volkswagen Gol Country, que circulaba de norte a sur. En el vehículo viajaban un matrimonio de 61 y 63 años junto a su nieta de 14, todos oriundos de Sauce de Luna, quienes resultaron con lesiones leves y fueron asistidos de manera preventiva.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Jefatura Departamental Villaguay, mientras continúan las pericias para determinar con precisión las causas del trágico accidente.