El fallecimiento de Ricardo Dimotta, comunicado el sábado 7 de noviembre, generó pesar en el ámbito de la música litoraleña. A los 59 años, el acordeonista y compositor dejó una trayectoria vinculada con la interpretación, la creación musical y la preservación del repertorio tradicional del chamamé entrerriano.

Integrante de una familia de profunda tradición chamamecera, Ricardo fue nieto de Abelardo Dimotta, uno de los grandes referentes del género nacido en Villaguay, e hijo de Héctor Armando Dimotta, también acordeonista y compositor.

Aunque continuó esa herencia familiar, desarrolló un camino artístico propio. A su formación musical y académica sumó una búsqueda interpretativa que se reflejó en el uso del acordeón, las tonalidades menores y la recuperación de composiciones tradicionales.

Una herencia musical que atravesó generaciones

La familia Dimotta dejó una marca importante en el chamamé, la chamarrita y el rasguido doble. Abelardo fue autor de obras como Estancia La Isabel, El Mingo y El Carretel, mientras que Héctor Armando compuso, entre otras piezas, Como te extraño Villaguay.

Ricardo creció en ese entorno musical y profundizó sus conocimientos a través del estudio de música y composición con distintos maestros. En una entrevista publicada por El Heraldo en abril de 2021, contó que esa formación le permitió ampliar sus recursos como intérprete sin abandonar las raíces del repertorio tradicional.

Su propuesta combinó obras de su abuelo y su padre con composiciones de otros autores y creaciones propias. En 2012, el portal Corrientes Chamamé lo destacó como parte de una generación de músicos que mantenía vigente la herencia de los grandes acordeonistas del Litoral.

Discos y escenarios del chamamé

A lo largo de su carrera, Dimotta participó en la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes y en el Festival de Chamamé de Federal, dos encuentros de referencia para la música litoraleña.

Entre sus trabajos discográficos se destacó Dimotta por Dimotta, difundido en 2017. El álbum reunió composiciones de Abelardo y Héctor Armando, junto con obras de otros autores. También incluyó Tuve penas de un amor, una creación propia realizada junto a Orlando Ocampo.

Otro de sus proyectos fue Natura, una producción de trece canciones que incorporó acordeones, bandoneones, guitarras, voces, flauta, violín y violonchelo, además de sonidos de la naturaleza. Según informó El Heraldo en 2021, el trabajo fue declarado de interés cultural por el Gobierno de Entre Ríos.

Su participación en el documental sobre Abelardo Dimotta

En 2026, Ricardo formó parte del documental Abelardo Dimotta: Brujería y chamamé, dirigido por Mariano Beresiartu y producido por el movimiento cultural De Costa a Costa.

La película fue el resultado de catorce años de investigación sobre la vida y la obra de su abuelo, una figura central en la historia del chamamé entrerriano. Ricardo aportó su testimonio y la mirada de quien recibió de manera directa esa herencia artística.

Su participación permitió recuperar recuerdos y aspectos de la trayectoria de Abelardo, además de reflejar la continuidad de una tradición musical que atravesó distintas generaciones.

Con su muerte, el chamamé entrerriano pierde a uno de los continuadores de una familia fundamental para la identidad musical del Litoral. Su legado permanece en sus grabaciones, composiciones y presentaciones, así como en la tarea de mantener viva la obra de los Dimotta.