La gastronomía entrerriana está de luto tras el fallecimiento de Néstor Reinoso, dueño de "Lo Geniol", la tradicional sandwichería ubicada en el ingreso a la ciudad de Gualeguay. Su deceso se produjo luego de una complicación de salud tras haber sido intervenido quirúrgicamente días atrás. Su partida deja un vacío en la comunidad y en los miles de clientes que, a lo largo de los años, encontraron en su local un punto de referencia obligado para degustar el que muchos consideran el mejor sándwich de milanesa de la provincia.

Un clásico de la provincia

Desde su apertura en abril de 1977, "Lo Geniol" se convirtió en una parada infaltable para quienes transitan por Gualeguay. Ubicado en la emblemática intersección de Cinco Esquinas, el comedor adquirió fama gracias a la calidad de sus sándwiches, ganándose el reconocimiento popular y atrayendo a visitantes de todas partes del país y el mundo.

Elonce, en su ciclo "Espejo de mi Tierra", había visitado el local y dialogado con Reinoso en mayo de 2023. En aquella oportunidad, el emprendedor recordaba sus inicios con emoción: "Empezamos hace 46 años, éramos nuevos con mi señora y lo iniciamos como un medio de vida, y a la final se convirtió en algo grande, lindo. No lo buscamos para hacer plata, sino para vivir, y ahora está muy lindo".

Un referente del sándwich de milanesa

Con el paso de los años, "Lo Geniol" se transformó en un símbolo de la identidad gastronómica entrerriana. Figuras de todos los ámbitos y turistas de distintas partes del mundo se acercaron a probar sus famosos sándwiches. Para Reinoso, ser un referente en esta especialidad era "una responsabilidad muy grande". En aquella entrevista, había asegurado: "Todos los días vengo a trabajar y no quiero cerrar ni un solo día porque no quiero que la gente piense que no estoy, yo tengo que estar. Algunos me dicen que afloje un poco, pero mientras tengamos vida y salud lo vamos a seguir haciendo".

El origen del nombre

Una de las grandes curiosidades del local es su peculiar nombre. Consultado sobre este detalle, Reinoso explicaba con humor que en su juventud las personas solían recibir sobrenombres según sus características físicas o personalidad. "A mí me pusieron Geniol porque servía para el dolor de cabeza, pero al revés, era muy bandido", contó entre risas en aquella oportunidad.