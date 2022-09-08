El cantante y líder de «Los Enanitos Verdes», Marciano Cantero, falleció este jueves a los 62 años, a raíz de una afección renal que se le complicó en los últimos días y por la cual estaba internado desde finales de agosto en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza.

El cuadro de salud del también bajista se complicó aún más el miércoles, según revelaron allegados al músico.

En ese sentido, le extirparon el riñón y parte del bazo, por lo que se encontraba en terapia intensiva.

Horacio Eduardo «Marciano» Cantero Hernández, tal era su verdadero nombre, había nacido en Mendoza y es recordado por formar parte de uno de los míticos grupos de rock nacional, como «Los Enanitos Verdes» -sus otros dos compañeros eran Felipe Staiti y Jota Morelli (el fundador Daniel Piccolo estuvo en la banda hasta 2009)-.

Entre sus mayores éxitos aparecen «La muralla verde», «Te vi en un tren», «Por el resto», «Un amigo es una luz» y «Lamento boliviano» (originario de la también agrupación mendocina de rock Alcohol Etílico), entre otros.

El grupo se separó de manera temporal en 1989, pero retomó a los pocos años hasta mantenerse en la actualidad.

Como solista, el músico mendocino arrancó con el disco «Luna nueva», que incluyó el hit «Todos esos momentos», al tiempo que participó en múltiples colaboraciones, tanto de rock como en otros géneros.

En 2019, cantó junto a Bad Bunny y J Balvin el tema «Un peso», mientras que en forma reciente participó en la edición del libro «Semillero Sergio Embrioni», una idea original de Mario Araniti, luego del parate obligado por la pandemia.