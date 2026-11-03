Luis Pablo Schönfeld, exintendente de Aldea María Luisa, falleció este martes 3 de noviembre. Su muerte se produjo poco más de un mes después de dejar la conducción del municipio, tras presentar una renuncia indeclinable que fue aceptada por el Concejo Deliberante el 1 de octubre.

Schönfeld había encabezado la gestión municipal durante seis años y nueve meses. En la nota presentada ante el cuerpo deliberativo, explicó que atravesaba problemas de salud y situaciones personales que le impedían continuar en el ejercicio de sus funciones.

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Los motivos de su renuncia

En su presentación, el exmandatario fundamentó la decisión en “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”.

Según expresó, esas circunstancias no le permitían desempeñar las responsabilidades del Ejecutivo municipal con la “dedicación, plenitud y exigencia física e institucional” que requería el cargo. Por ese motivo, resolvió apartarse de la intendencia.

En la misma sesión del 1 de octubre, el Concejo Deliberante aceptó su renuncia y definió la continuidad institucional del municipio.

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La sucesión en el municipio

Tras la salida de Schönfeld, Elisabeth María Celeste Pando asumió como presidenta municipal. Hasta ese momento se desempeñaba como titular del Concejo Deliberante, función a la que renunció para quedar al frente del Departamento Ejecutivo.

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Pando quedó a cargo de completar el mandato constitucional, que se extenderá hasta diciembre de 2027.