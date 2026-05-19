La muerte del abogado Julio Federik, a los 76 años, generó profundo pesar en ámbitos judiciales, políticos, académicos y culturales de Entre Ríos. El reconocido penalista falleció este martes 19 de mayo en Paraná, ciudad en la que desarrolló gran parte de una extensa trayectoria vinculada al derecho, la docencia y la producción literaria.

Considerado una de las figuras más influyentes del ámbito jurídico entrerriano, Federik dejó una huella marcada en la vida institucional de la provincia, especialmente por su participación en reformas judiciales y constitucionales que impactaron en la administración de justicia durante las últimas décadas.

Nacido en Paraná el 17 de junio de 1949, cursó sus estudios en la Escuela Normal y en el Colegio La Salle. Posteriormente se graduó como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, institución donde también se desempeñó como docente y formador de nuevas generaciones de profesionales del derecho.

Un jurista de fuerte peso institucional

Especializado en derecho penal, Julio Federik construyó una carrera que trascendió ampliamente el ejercicio tradicional de la abogacía. Su nombre quedó estrechamente ligado a una de las transformaciones más significativas del sistema judicial entrerriano: la elaboración del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, considerado un paso clave en la modernización de la justicia provincial.

Ese trabajo lo consolidó como una referencia técnica en materia procesal penal y lo llevó a participar en debates y propuestas vinculadas a reformas judiciales también a nivel nacional.

En 2008 fue convencional constituyente durante la reforma de la Constitución de Entre Ríos, donde tuvo una intervención activa en la incorporación de normas relacionadas con el sistema acusatorio y la creación de herramientas institucionales orientadas al fortalecimiento del control y la investigación pública, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción.

Quienes compartieron ámbitos judiciales, académicos y políticos con Federik destacaron a lo largo de los años su solidez intelectual, su capacidad argumentativa y su compromiso con el debate público en torno a la justicia, las garantías constitucionales y la modernización institucional.

Participación en causas de alto impacto

Además de su rol institucional, Federik tuvo participación en expedientes de fuerte repercusión pública y nacional.

Uno de los casos más trascendentes de su carrera fue su actuación como abogado querellante en la investigación judicial del atentado contra la AMIA, donde representó a familiares de víctimas. En distintas entrevistas, él mismo definió esa causa como “el caso más largo y comprometido” de su trayectoria profesional.

En Entre Ríos, otra de las causas que lo vinculó profundamente con la sociedad fue la representación legal de la familia de Fernanda Aguirre, la adolescente desaparecida en San Benito en 2004. Durante años acompañó judicialmente la búsqueda de respuestas y participó activamente en distintas instancias del proceso.

Derecho, docencia y producción cultural

Más allá del ejercicio jurídico, Federik desarrolló una intensa actividad intelectual y cultural. Fue docente universitario, ensayista y autor de obras poéticas, consolidando una faceta ligada a la escritura y la reflexión crítica.

Sus artículos, análisis y exposiciones públicas lo convirtieron durante décadas en una voz de consulta frecuente en temas vinculados al funcionamiento del sistema judicial, la investigación penal y la necesidad de adaptar la justicia a nuevos desafíos institucionales.

En los últimos meses, además, había recibido reconocimientos por su aporte a la cultura y la producción literaria en Entre Ríos, una dimensión que complementó su reconocido perfil jurídico.

Repercusiones y despedida

La noticia de su fallecimiento provocó repercusiones inmediatas entre dirigentes políticos, abogados, magistrados, docentes y referentes culturales de la provincia, quienes lo recordaron como una figura central del pensamiento jurídico entrerriano y uno de los intelectuales más influyentes del ámbito provincial.

Con la muerte de Julio Federik, Entre Ríos pierde a un jurista de proyección nacional, pero también a un hombre profundamente vinculado a la cultura, la educación y la vida pública, cuya trayectoria dejó una marca significativa dentro y fuera del sistema judicial.