Diego Damián Girard, de 33 años, falleció este viernes por la tarde y se convirtió en la cuarta víctima fatal del grave accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Tunas, departamento Paraná. El joven era el único sobreviviente inicial del siniestro y permanecía internado con lesiones de extrema gravedad en el Hospital San Martín.

Girard había sido trasladado de urgencia al centro asistencial tras el choque frontal y permanecía en terapia intensiva con múltiples traumatismos. Pese a los esfuerzos médicos, su estado clínico se agravó con el correr de las horas y finalmente se confirmó su deceso. Tras su fallecimiento, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de Oro Verde para las diligencias correspondientes.

En relación a la causa judicial, se informó que el ciudadano de nacionalidad brasileña Andre Fernando Robledo Pereira Junior permanecerá alojado en la Alcaldía de Tribunales, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.

El siniestro vial se produjo en cercanías de la Escuela Belgrano y tuvo como protagonistas a una camioneta Nissan Frontier, en la que se desplazaban cuatro hombres mayores de edad, y un camión de origen brasileño que circulaba en sentido contrario. El violento impacto frontal provocó la muerte inmediata de tres de los ocupantes del rodado menor, mientras que Girard había sido rescatado con vida en estado crítico.

La tragedia ocurrió dentro de la jurisdicción del departamento Paraná y generó una profunda conmoción en la región. Las pericias accidentológicas continúan bajo supervisión judicial, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que derivaron en uno de los accidentes más graves registrados en ese tramo de la Ruta 18.