La convocatoria reunió a una heterogénea multitud que comenzó a concentrarse desde las 17 en la Plaza 1º de Mayo. Allí confluyeron agrupaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, colectivos sociales, partidos políticos y vecinos que se sumaron de manera independiente a la manifestación.

Con banderas, pancartas y cánticos en defensa de la educación pública, la columna avanzó por las calles céntricas de la capital entrerriana hasta llegar a la explanada de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, donde alrededor de las 18:15 se realizó la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes.

Según indicaron fuentes sindicales, el texto leído en Entre Ríos mantuvo los principales lineamientos del documento difundido en la Plaza de Mayo, aunque incorporó reclamos vinculados a la realidad provincial.

Entre ellos, se destacaron los pedidos relacionados con las paritarias docentes y estatales y el rechazo a la intención del Poder Ejecutivo provincial de avanzar con una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, iniciativa que distintos sectores vienen cuestionando bajo la denominación de Reforma Previsional.

Desde la organización advirtieron que las universidades públicas entrerrianas continúan “en estado de alerta y movilización” luego de agotarse las instancias legales y administrativas para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que —según remarcaron— fue ratificada en cinco oportunidades por el Congreso Nacional y respaldada judicialmente, aunque el gobierno del presidente Javier Milei aún no la implementa.

En ese marco, denunciaron un “desmantelamiento” del sistema universitario y científico nacional y alertaron sobre las consecuencias del ajuste presupuestario tanto para trabajadores como para estudiantes.

Uno de los principales reclamos estuvo centrado en la situación salarial de docentes y no docentes universitarios. “El corazón del reclamo es la subsistencia de docentes y trabajadores que hoy están bajo la línea de pobreza. El gobierno les debe el 50% de nuestro salario”, expresaron desde la convocatoria.

Asimismo, remarcaron la necesidad de incrementar las becas estudiantiles y reclamaron mayores partidas presupuestarias para investigación, extensión y desarrollo científico.

En relación con el sistema científico-tecnológico, las organizaciones señalaron que el financiamiento nacional destinado al área cayó a “niveles históricos”, alcanzando apenas el 0,167% del Producto Bruto Interno.

La movilización contó con la participación de representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, junto a gremios y espacios como AGDU, Sitradu, Asamblea Interclaustros, Interfacultades, Interuniversitaria, la Multisectorial de Entre Ríos, AGMER, AJER, ATE, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Multisectorial de Derechos Humanos.

La jornada concluyó frente a Casa de Gobierno con fuertes consignas en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, en un escenario atravesado por el debate sobre el financiamiento educativo y el futuro del sistema científico nacional.