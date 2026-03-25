Miles de paranaenses participaron de una masiva jornada de conmemoración al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, en una movilización atravesada por las consignas de memoria, verdad y justicia. La convocatoria reunió a funcionarios, trabajadores, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanos de distintas edades y pertenencias políticas.

Desde el gobierno local destacaron el trabajo articulado con distintos espacios para garantizar el desarrollo de la marcha. En ese sentido, el viceintendente David Cáceres valoró la tarea conjunta con la multisectorial de Derechos Humanos, subrayando la planificación logística que permitió una movilización ordenada, con intervenciones artísticas en distintos puntos del recorrido y la lectura de un documento consensuado.

Asimismo, Cáceres hizo hincapié en el crecimiento de la convocatoria y el contexto político actual. Señaló que la masividad responde a una mayor conciencia social en torno a la defensa de los derechos humanos y advirtió sobre discursos que, según expresó, ponen en discusión el terrorismo de Estado. “La cantidad de gente es mucho mayor que en otros años y tiene que ver con una conciencia colectiva de pedir más memoria, verdad y justicia”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, remarcó la relevancia de la fecha no solo como instancia de memoria histórica, sino también como oportunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro democrático del país. En ese marco, destacó la necesidad de fortalecer la democracia a través del diálogo, el consenso y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

En la misma línea, señaló que la conmemoración invita a reafirmar el compromiso de que los conflictos políticos nunca más se resuelvan mediante la violencia, al tiempo que subrayó la importancia de acompañar a los familiares de personas desaparecidas.

La concejal Luisina Mini también puso en valor la amplitud de la convocatoria y el protagonismo de las nuevas generaciones. Destacó la presencia de personas de diferentes espacios políticos unidas por un mismo mensaje: sostener viva la memoria colectiva. “Como generación joven tenemos que seguir levantando estas banderas para no repetir los hechos atroces que sucedieron hace 50 años”, expresó.

Uno de los momentos más significativos de la jornada estuvo marcado por los testimonios de referentes de derechos humanos. La activista María Luz Piérola calificó la convocatoria como “maravillosa” y reafirmó el reclamo histórico por la verdad y la justicia, retomando la consigna “¿dónde están?” en referencia a las personas desaparecidas.

En tanto, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, hija restituida, compartió un testimonio profundamente personal al recordar su historia vinculada a la ciudad de Paraná. Nacida en cautiverio durante la dictadura, remarcó la importancia de sostener la búsqueda de su hermano, aún desaparecido, y de los cientos de nietos que continúan siendo buscados por Abuelas. “Es una pregunta colectiva: ¿dónde están? Los responsables saben y deben decirlo”, expresó con emoción.

Finalmente, la referente de HIJOS Paraná, Clarisa Sobko, consideró que el contexto actual impulsa una mayor participación ciudadana en defensa de los derechos humanos. Destacó los avances logrados en materia de memoria, como los juicios por delitos de lesa humanidad y la restitución de identidades, y afirmó que esos logros consolidan una sociedad “luchadora y organizada”.

La jornada dejó en evidencia no solo la vigencia del reclamo por memoria, verdad y justicia, sino también el compromiso de amplios sectores de la sociedad paranaense en la defensa de los valores democráticos.