Con una gran convocatoria, la 9ª Fiesta de la Empanada de Pescado volvió a consolidarse como una de las propuestas más destacadas de Semana Santa en Paraná. El evento combinó tradición ribereña, sabores locales y una nutrida agenda cultural a orillas del río Paraná, atrayendo a miles de visitantes durante el fin de semana largo.

La intendenta Rosario Romero recorrió este viernes el predio y destacó la importancia de fortalecer y diversificar la oferta turística de la ciudad. “Semana Santa en Paraná es una alternativa para el turismo, la cultura y la recreación, además del turismo religioso. Este festival pone en valor un espacio que es bien nuestro y representa una oportunidad vital para que nuestros emprendedores generen ingresos para sus familias”, señaló.

El emblemático barrio de pescadores Puerto Sánchez volvió a convertirse en el corazón de la celebración popular. Con una organización conjunta entre los vecinos y la Municipalidad de Paraná, el lugar recibió a visitantes de distintos puntos de la región, quienes disfrutaron de la gastronomía típica y la hospitalidad característica de la zona.

Música y sabor frente al río

La jornada estuvo acompañada por una destacada cartelera artística que celebró la identidad musical del litoral. Sobre el escenario se presentaron Rama y Flor, Lucho Quiñones, Alma de Río, Tierra Nativa, Proyecto El Grito Sagrado y Musiqueros Entrerrianos.

Fiorella Leiva, integrante del grupo Rama y Flor, valoró la iniciativa: “Es muy importante que existan estos espacios para encontrarnos con nuestra gente y que el público pueda disfrutar de nuestro repertorio litoraleño”.

Además de la música, el público recorrió el paseo gastronómico, donde la empanada de pescado de río fue la gran protagonista, junto a una variada feria de artesanías que completó la propuesta para toda la familia.

Reprogramación del concurso

Debido a la inestabilidad climática y a la decisión de adelantar las actividades previstas para el sábado, la organización resolvió suspender el tradicional concurso de empanadas. El mismo fue reprogramado para el próximo 11 de abril.

Mariana Ríos, referente del barrio, explicó: “Para nosotros es mucho más que una competencia; es una expresión cultural de la economía costera. Queríamos preservarlo para que toda la gente pueda venir a observar y disfrutar en condiciones óptimas”.

El respaldo del público

El evento también contó con la presencia de visitantes de localidades vecinas. Orlando David, oriundo de Crespo, destacó la propuesta: “Es importante que se realicen estos encuentros para acercar la música, el arte y la gastronomía local”.

A pesar de los ajustes en la programación, la Fiesta de la Empanada de Pescado reafirmó su lugar como un evento clave en el calendario turístico de Paraná, impulsando la economía local y poniendo en valor la identidad ribereña de la capital entrerriana.