Nogoyá.– La problemática de la contaminación acústica provocada por motocicletas con caños de escape libres, modificados o preparados para competencias deportivas, parece no encontrar un freno definitivo en la ciudad. Pese a los antecedentes que se remontan al año 2020 —cuando la Fiscalía local comenzó a labrar actuaciones de oficio e identificar a conductores infractores, notificando a adultos y a responsables legales de menores—, la alteración del descanso nocturno y las contra explosiones al volante continúan registrándose año a año, especialmente durante las madrugadas estivales.

Ante la persistencia de estas conductas, la Jefatura Departamental de Policía y las áreas de tránsito municipal han concretado diversos operativos y allanamientos con el secuestro de unidades. Sin embargo, la continuidad de estas infracciones llevó al Departamento Ejecutivo Municipal a impulsar un giro drástico en la política de control, combinando un fuerte incremento en los montos de las multas con la disposición final de los caños de escape incautados.

Tajante mensaje del intendente

El intendente Bernardo Schneider fijó su posición frente al uso de escapes antirreglamentarios en la vía pública. "Usar estos escapes ruidosos te va a costar más caro que la moto. A partir de ahora la multa la vamos a elevar a dos millones de pesos para aquellas personas que usen escapes antirreglamentarios", enfatizó el presidente municipal.

En su mensaje, el jefe comunal aclaró las razones de la medida y anticipó las acciones que se llevarán a cabo en los depósitos municipales: "Nuestro objetivo no es recaudar, sino ordenar la ciudad, que sea tranquila, donde todos podamos convivir y nos respetemos entre todos. Vamos a empezar a destruir todos los escapes que hemos secuestrado y vamos a realizar controles más exigentes. Estos escapes hacen bulla, hacen ruido, perturban a la sociedad y están prohibidos. Así que ya sabés: poné tu moto en regla, sacale el escape si es antirreglamentario y circulá tranquilo".

Aspectos técnicos del proyecto

El proyecto de ordenanza elevado para su tratamiento en el Concejo Deliberante fundamenta la urgencia de la medida en el impacto negativo que genera la contaminación acústica sobre la salud física y mental de las personas y los animales. Asimismo, advierte que este tipo de modificaciones suele estar asociado a prácticas de conducción temeraria, como picadas o maniobras peligrosas, incrementando los riesgos de siniestros viales.

Desde el plano normativo, la propuesta modifica el Artículo 16 de la Ordenanza N° 1.016 (sancionada en 2013), la cual regula las sanciones ante la ausencia de silenciador, la alteración del sistema original, la salida directa o parcial de gases y la emanación excesiva de humos. De acuerdo con el texto articulado, la nueva redacción establece que la falta de silenciador o el uso de escapes antirreglamentarios será sancionada con una penalización fijada entre los 700 y los 851 litros de nafta de mayor octanaje.

Cabe recordar que la Ordenanza N° 1.016 estipula que el valor en moneda nacional de cada litro se determina semestralmente tomando como referencia el precio de venta al público en las estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA). A este marco se suman los antecedentes de la Ordenanza N° 1.313 de 2021 —que prohíbe taxativamente la circulación con caños de escape libres o modificados en todo el ejido urbano— y la Ordenanza N° 1.496 de 2025, la cual eliminó la excepción de pago de multas para los infractores primarios y puso a disposición del Ejecutivo la destrucción total o reutilización de los instrumentos decomisados