Durante décadas, el relato social instaló la idea de que la juventud era el momento de mayor plenitud sexual. Sin embargo, ese paradigma comienza a transformarse. Hoy, muchas mujeres mayores de 45 años protagonizan una etapa de redescubrimiento personal marcada por la libertad, la comunicación y el abandono de viejos tabúes.

En la antesala de un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la plataforma de encuentros no monógamos Gleeden realizó un relevamiento entre sus usuarias para analizar cómo se transforma el deseo en esta etapa de la vida. Los resultados muestran que, después de los 45, muchas mujeres dejan atrás inhibiciones y se animan a tomar mayor control sobre su vida íntima.

Según el informe, lejos de conformarse con la rutina, muchas usuarias encuentran en este tipo de espacios una oportunidad para explorar nuevas experiencias y priorizar su propio bienestar, en un contexto donde el autoconocimiento y la comunicación adquieren mayor relevancia.

Un cambio en la relación con el cuerpo

Uno de los datos destacados del estudio surge de una encuesta realizada a más de 2.450 usuarias mayores de 40 años. Allí se observa que, en esta etapa, las mujeres manifiestan sentirse más seguras de sí mismas y con menor presión respecto a los estándares físicos que suelen imponerse durante la juventud.

Esa mayor confianza también se traduce en una actitud más abierta hacia la exploración personal y en una relación más relajada con su propio cuerpo.

Prioridad en la calidad de las experiencias

Otro de los cambios que detecta el relevamiento tiene que ver con la forma en que se conciben los vínculos y las experiencias íntimas. Según la plataforma, en la madurez tiende a valorarse más la calidad de las experiencias que la cantidad.

En ese sentido, se destaca una mayor importancia de la conexión emocional, la comunicación y el disfrute del proceso, por encima de la inmediatez o la presión por cumplir determinados estereotipos.

Autoconocimiento y nuevas formas de placer

El estudio también señala que esta generación está redefiniendo la manera en que se entiende el placer. De acuerdo con una encuesta realizada a 6.000 usuarias de Latinoamérica, el 61% afirma incorporar juguetes sexuales en su vida íntima, mientras que el 82% de las argentinas sostiene que la autoexploración fue clave para conocer mejor su propio cuerpo y poder expresar con mayor claridad sus deseos.

Este proceso forma parte de una transformación cultural más amplia, en la que las mujeres comienzan a cuestionar modelos tradicionales centrados exclusivamente en la satisfacción masculina.

El deseo de volver a sentirse deseadas

Entre las principales motivaciones que llevan a mujeres mayores de 40 años a utilizar este tipo de plataformas aparece la búsqueda de superar etapas de estancamiento personal y volver a sentirse deseadas, seguida por el interés en explorar nuevas experiencias desde una perspectiva más libre y autónoma.

“Estamos frente a mujeres que se atrevieron a interpelarse. A los 20 quizás tenían más sexo, pero a los 40 y 50 tienen mejor sexo, porque saben exactamente qué quieren y qué no”, explica Silvia Rubies, directora de Comunicación de Gleeden para Latinoamérica.

Según Rubies, las plataformas digitales también se convirtieron en espacios donde las mujeres pueden tomar decisiones con mayor autonomía. “Ya no esperan que el placer les sea dado; salen a buscarlo, eligen con quién, cómo y cuándo, viviendo una sexualidad mucho más relajada y consciente”, señala.

En un nuevo 8M, este cambio en la forma de vivir la sexualidad aparece como parte de una transformación social más amplia, en la que cada vez más mujeres priorizan su bienestar, cuestionan mandatos históricos y reivindican el derecho a ser fieles a su propio deseo.