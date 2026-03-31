Una mujer de 50 años permanece internada en estado reservado tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo durante un confuso y dramático episodio ocurrido en la madrugada de este martes en una vivienda de la ciudad de Crespo. La Justicia inició una investigación para determinar cómo se produjeron los hechos.

Si bien hasta el momento no se difundió un parte oficial por parte de la comisaría local, el procedimiento se desplegó alrededor de la 1:00 en un domicilio ubicado sobre calle Otto Sagemuller, luego de un llamado de emergencia que solicitaba con urgencia la presencia de Bomberos y una ambulancia.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer con quemaduras en todo el cuerpo, aunque aún consciente. De inmediato se le brindó asistencia y posteriormente fue trasladada a una clínica privada de la ciudad, donde los profesionales constataron que presentaba lesiones en aproximadamente el 90% de su superficie corporal. Su estado de salud es crítico y reservado.

De acuerdo a las primeras declaraciones recabadas en el lugar, la pareja de la víctima indicó que la mujer atravesaba un cuadro depresivo y que habría intentado quitarse la vida. No obstante, la causa fue iniciada para establecer fehacientemente las formas y circunstancias en las que se produjeron las graves lesiones.

En ese marco, la fiscal interviniente, Paola Farino, solicitó un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el hecho. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y se llevó adelante con la presencia de personal especializado.

Dada la gravedad del caso, tomó intervención la Unidad Fiscal de Situación Compleja, que dispuso la participación de la División Homicidios, el médico policial y personal de Policía Científica, quienes trabajaron en el lugar con el objetivo de recolectar pruebas que permitan esclarecer el episodio.

La investigación continúa en curso y no se descarta ninguna hipótesis.