Nogoyá.– El próximo miércoles 1º de abril, la agenda cultural de nuestra ciudad ofrece una propuesta artística de vanguardia que invita a la reflexión y al encuentro con las raíces del territorio. A partir de las 20:00 horas, en la sede de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, quedará inaugurada la muestra multidisciplinaria denominada “La ingobernable belleza del barro”, a cargo del reconocido Colectivo de Artistas Visuales “Caudillas del Barro”.

La agrupación, integrada por las artistas Susana Zapata, Luciana Pirro y Marisa Núñez Caminos, llega a nuestra localidad con una propuesta que amalgama diferentes lenguajes expresivos. La exposición reúne una cuidada selección de fotografías en gran formato y diversos registros audiovisuales de performances que el colectivo ha llevado adelante entre los años 2020 y 2025 en distintas provincias de nuestro país. Bajo la curaduría de Celeste Medrano, la puesta se completa con la exhibición de objetos y activaciones en vivo, rompiendo la barrera de la muestra estática para proponer una experiencia inmersiva a los asistentes.

Más allá de su valor estético, la obra de las “Caudillas” destaca por un marcado compromiso social. Sus producciones abordan de manera transversal temáticas vinculadas al feminismo, el indigenismo, la ecología y las luchas antirracistas, buscando generar un diálogo situado entre el arte y la realidad actual. La combinación del barro como elemento matérico y la performance como herramienta de denuncia y visibilización, posiciona a esta muestra como uno de los eventos destacados del calendario cultural de este inicio de mes. Se invita a toda la comunidad a participar de la apertura y conocer de cerca la trayectoria de estas artistas que han recorrido el mapa nacional con su mensaje de identidad y resistencia.