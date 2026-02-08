Nogoyá.– La investigación por la muerte de Paola García, de 39 años, madre de dos niños y jugadora de fútbol del Club Sirio Libanés, dio un giro determinante esta semana tras la intervención de la Unidad Fiscal de Nogoyá. Lo que comenzó como un desgarrador reclamo público de sus familiares, se ha transformado oficialmente en una causa caratulada como homicidio culposo por parte del fiscal Fernando Martínez, quien confirmó la exhumación del cuerpo y la realización de una autopsia que pueda determinar la responsabilidad de nueve profesionales médicos que intervinieron en la atención de la mujer durante su agonía.

Según se desprende de la investigación y de la historia clínica ya en manos de la Justicia, Paola García acudió al Hospital San Blas de forma sucesiva los días lunes 19, miércoles 21 y jueves 22 de enero. En ninguna de esas instancias el personal de guardia logró establecer un diagnóstico preciso, devolviéndola a su hogar con analgésicos mientras su cuadro infeccioso avanzaba.

Sin embargo, los detalles más críticos surgieron en torno a lo sucedido el viernes 23. De acuerdo a las testimoniales y registros, ese día se habría intentado realizar una intervención quirúrgica de urgencia en el hospital local. Sin embargo, consta en la causa, el cirujano que debía cubrir la guardia no pudo ser localizado, y cuando finalmente se dispuso el ingreso a quirófano, el médico anestesista se habría negado a sedar a la paciente, presuntamente por el avanzado estado de deterioro que presentaba.

Ante este escenario, la derivación a Paraná se concretó recién pasado el mediodía de la misma jornada del viernes 23. Para cuando Paola ingresó al Hospital San Martín, la septicemia era irreversible.

Nueve médicos notificados

La fiscalía ha emitido un decreto para que nueve profesionales de la salud designen abogados defensores. "Todas las personas que tomaron alguna decisión o tuvieron contacto con Paola quedaron asentadas en la historia clínica", explicó el fiscal Martínez en declaraciones radiales.

Hasta el momento, solo la doctora Desiré Márquez —quien atendió a la paciente el jueves— ha formalizado su representación legal a través del abogado Walter Martínez. El resto de los involucrados deberá nombrar defensores en los próximos días para poder participar del control de las pericias que se avecinan.

El pasado viernes 30 de enero, cuando cerrábamos la edición anterior, se realizó la exhumación del cuerpo en el cementerio local para su traslado a la Morgue Judicial de Oro Verde.

Buscando garantizar la máxima transparencia y evitar suspicacias debido a la sensibilidad del caso, el fiscal resolvió que los médicos forenses encargados de la autopsia y de los estudios complementarios, no pertenezcan ni a la jurisdicción de Nogoyá ni a la de Paraná.

“Queremos garantizar la objetividad”, señaló el fiscal, aclarando que, debido al tiempo transcurrido, el cuerpo debió someterse a un proceso de congelamiento previo a la apertura, por lo que los resultados finales de las pericias de vísceras y el informe histopatológico demorarán algunas semanas.

La causa no solo busca responsables individuales, sino que expone las falencias del sistema de guardias y protocolos de derivación del sistema público sanitario; dejando a toda una familia sin respuestas claras sobre el cuadro y las causas de fallecimiento de Paola. Las idas y venidas sobre el diagnóstico, ponen al nosocomio en el centro de un debate social que Nogoyá sigue con dolor e indignación.