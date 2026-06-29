Detrás de los árboles que cada año embellecen plazas, parques y veredas de Crespo hay un lugar que muchos vecinos aún no conocen en profundidad. Se trata del Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, un espacio que dejó de ser únicamente un centro de producción de plantas para convertirse en un verdadero laboratorio de educación ambiental y conservación de la biodiversidad.

Ese crecimiento quedó reflejado recientemente con la aprobación de la Ordenanza Nº 46/2026, mediante la cual el Concejo Deliberante lo declaró Bien de Interés Histórico Natural Municipal, garantizando su preservación y continuidad como política pública más allá de las distintas gestiones de gobierno.

Un espacio para aprender en contacto con la naturaleza

El Eco-Jardín tiene una doble misión. Por un lado, producir árboles y plantas —principalmente especies autóctonas— que luego son utilizadas en distintos espacios públicos de la ciudad. Por otro, convertirse en un lugar donde niños, jóvenes y adultos puedan conocer de cerca cómo funciona un ecosistema y cuál es la importancia de protegerlo.

Durante una recorrida por el predio, el intendente Marcelo Cerutti destacó que invertir en ambiente también significa invertir en educación y calidad de vida.

"Cada árbol que producimos hoy es parte de la ciudad que queremos construir para los próximos años. Aquí no solo nacen plantas, también nacen pequeños cambios que hacen grande a Crespo", expresó.

¿Por qué se priorizan las especies nativas?

Uno de los principales ejes del trabajo que se desarrolla en el vivero es la reproducción de flora autóctona.

Estas especies están adaptadas naturalmente a las condiciones de la región, requieren menos mantenimiento y cumplen un papel fundamental en la conservación del suelo, la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

Además, favorecen la presencia de aves, insectos polinizadores y otras especies que forman parte del ecosistema local.

Educación ambiental para todas las edades

La concejal Glenda Kihn explicó que la nueva ordenanza busca institucionalizar un espacio que ya tenía una importante trayectoria en la ciudad y consolidarlo como una herramienta educativa permanente.

En la misma línea, Miguel Pusineri, responsable del área de Vivero, Forestación y Poda, destacó que el objetivo es acercar a la comunidad al conocimiento de la naturaleza mediante la observación directa.

El predio cuenta con senderos interpretativos, sectores de canteros e invernaderos donde los visitantes pueden conocer el proceso de reproducción de plantas y árboles, además de descubrir la biodiversidad que alberga el lugar.

También hay una huerta agroecológica

Otra de las propuestas del Eco-Jardín es una pequeña huerta agroecológica destinada a promover prácticas de cultivo sustentable.

Quienes visitan el lugar pueden aprender sobre el cuidado del suelo, la producción responsable de alimentos y distintas técnicas vinculadas con la agroecología y el uso racional de los recursos naturales.

Cómo visitar el Eco-Jardín

El Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal está abierto de lunes a viernes, de 7 a 13, y recibe visitas de establecimientos educativos, instituciones y vecinos interesados en conocer el espacio.

Los recorridos son guiados y deben coordinarse previamente comunicándose al 4951160 (interno 160).

Más allá de la producción de árboles, este espacio representa una apuesta de largo plazo por una ciudad más sustentable. Un lugar donde cada planta cultivada también siembra conciencia ambiental y donde las futuras generaciones pueden comprender, desde la experiencia directa, la importancia de convivir en equilibrio con la naturaleza.