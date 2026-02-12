En el marco del debate que se desarrolla en el Senado de la Nación sobre el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional, gremios y agrupaciones entrerrianos se movilizaron este miércoles por la tarde desde la Plaza 1° de Mayo hasta la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo a la iniciativa.

La convocatoria reunió a sindicatos de distintos sectores que, con banderas y cánticos contra el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, se concentraron frente a la denominada “Casa Gris”. Allí, de espaldas a la entrada principal, referentes gremiales leyeron un documento conjunto en el que cuestionaron con dureza el contenido del proyecto.

“Legalización de la precarización absoluta”

En el comunicado difundido durante la protesta, las organizaciones sostuvieron que la reforma laboral “no es una solución a la necesidad de trabajo y salario de los argentinos”, y afirmaron que la propuesta “es la legalización de la precarización absoluta a la que hoy ya son sometidos miles de trabajadores”.

Según el texto, la iniciativa “beneficia exclusivamente a los grandes grupos económicos, principalmente extranjeros”, y representa —a su entender— un retroceso en materia de derechos laborales conquistados históricamente por el movimiento obrero.

Los dirigentes también señalaron que el proyecto oficial “sueña con un país sin sindicatos”, y reivindicaron el rol de las organizaciones gremiales en la ampliación de derechos. “Fueron los sindicatos los que permitieron que las trabajadoras y los trabajadores dejaran de aceptar migajas y tratos soberbios para acceder a salarios dignos, estabilidad laboral y una vida con futuro”, remarcaron.

Críticas a Frigerio y a los gobernadores

Uno de los pasajes más enfáticos del documento apuntó a la responsabilidad política de los mandatarios provinciales. “Sin el apoyo de los gobernadores esto no podría haberse llevado adelante”, expresaron, en una crítica directa a Frigerio, a quien acusaron de “seguir el mismo camino que Milei”.

En ese sentido, vincularon la discusión nacional con conflictos abiertos en la provincia, como la cesantía de contratos y la pausa en la paritaria estatal. “Son caras del mismo cubo que necesita estas leyes regresivas para saquearnos”, afirmaron.

Rechazo a la reforma previsional

Durante la movilización también hubo cuestionamientos a la reforma previsional en debate. Las agrupaciones manifestaron su rechazo “a todo proyecto que no contenga la voz de los trabajadores organizados” y advirtieron que, de avanzar iniciativas en ese sentido, “nos seguirán encontrando en unidad defendiendo el derecho a jubilarnos con dignidad en todos los terrenos”.

La jornada concluyó con una consigna unificada que sintetizó el espíritu de la protesta: “Los derechos laborales no se negocian, la organización sindical no se entrega, el ajuste no se tolera. ¡No a la reforma laboral!”.