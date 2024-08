Este lunes a las 11 horas, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevó a cabo una movilización hasta la Caja de Jubilaciones, en respuesta al proyecto de reforma de dicha entidad. La manifestación fue encabezada por el Secretario General de UPCN, José Allende, quien expresó la preocupación de los trabajadores respecto al futuro de la Caja.

Allende subrayó la importancia de garantizar la previsibilidad de la Caja de Jubilaciones, destacando que “los trabajadores son los más interesados en que la Caja de Jubilaciones sea previsible”. En este sentido, enfatizó la necesidad de evitar un “futuro oscuro” vinculado al déficit de la Caja, y recordó el esfuerzo colectivo realizado cuando se incrementó en tres por ciento los aportes, aunque señaló que la medida fue aceptada con diversas opiniones.

El dirigente también cuestionó a los jubilados que no cumplieron con los años completos de aportes necesarios, calificando la situación como “injusta”. “Si queremos seguir discutiendo un paso más, pongamos todo en la mesa: El porqué del déficit; las decisiones del Gobierno, que tal vez no sean de este, pero no tenemos la culpa, tendrán que revertirlas y ver cómo se solucionan”, agregó Allende.

Políticas públicas y responsabilidad

Allende también se refirió a las decisiones políticas que afectan a la Caja de Jubilaciones, señalando que es fundamental prever los fondos necesarios para cubrir los costos que generan dichas decisiones. “Los fondos no pueden salir de los trabajadores porque no son culpables ni responsables”, afirmó el gremialista.

Reclamo a Nación

La Secretaria Adjunta de UPCN, consultada sobre el reclamo que la provincia le ha hecho al Gobierno Nacional, indicó que, aunque se han realizado auditorías y avances en este sentido, aún no se han visto resultados concretos. Expresó su esperanza de que en la reunión de la Mesa Intersindical, prevista para el martes, se puedan obtener precisiones sobre el impacto de la reforma que propone el Gobierno.

Mesa Intersindical: un espacio de debate

Domínguez, representante de UPCN en la Mesa Intersindical, subrayó la importancia de este espacio, compuesto por representantes de los trabajadores de diversos sectores estatales, para analizar el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones. Aunque reconoció que existen diversas posturas dentro de la Mesa, coincidieron en que la iniciativa, tal como está planteada, no puede prosperar.

Domínguez señaló que un proyecto diferente, discutido y consensuado con los trabajadores, podría ser viable, pero advirtió que el actual es confuso, podría afectar el 82% móvil y además implicaría un retroceso en los derechos adquiridos.

La gremialista también cuestionó si realmente la reforma justifica una disminución significativa del déficit y criticó que se esté discutiendo solo un sector sin abordar otros temas posiblemente más importantes. En cuanto a las conversaciones dentro de la Mesa, destacó que se llevaron a cabo con seriedad y responsabilidad, respetando las posiciones de cada sector.

Domínguez informó que la Mesa Intersindical ha decidido conformar un equipo técnico para revisar y modificar el proyecto desde diversos puntos de vista, y enfatizó la importancia de hacer militancia entre los compañeros sobre lo que implica la reforma de la Caja en todas sus dimensiones.