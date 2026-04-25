En declaraciones al programa Debate Abierto Radio, Moulia destacó que durante el último año se llevaron adelante 48 eventos que incluyeron presentaciones de libros, muestras de arte y la promoción de fiestas populares de distintas localidades entrerrianas. Según indicó, el objetivo para este año es superar esa cifra y consolidar a Entre Ríos como un actor relevante en la agenda cultural porteña.

“El desafío es que la provincia tenga visibilidad permanente en Buenos Aires, no solo desde lo cultural, sino también desde lo productivo”, sostuvo.

Apertura de mercados y gestión internacional

Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector exportador, Moulia busca trasladar su experiencia al ámbito público. En ese sentido, reveló gestiones avanzadas con la Embajada de la República Dominicana para la exportación de medicamentos elaborados por laboratorios entrerrianos, además de productos como arroz y nuez pecán.

Asimismo, mencionó avances en la apertura de mercados en países árabes y en Turquía para la carne de cordero, destacando el rol de la Casa de Entre Ríos como puente entre la producción local y el comercio exterior.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

Más allá de los logros de gestión, el funcionario fue crítico con el rumbo económico del país. Apuntó directamente contra la falta de diálogo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales.

“Este señor está equivocado en cómo se viene manejando”, afirmó, al tiempo que advirtió que la confrontación con distintos sectores, incluida la prensa, no contribuye a mejorar el escenario económico.

Impacto en la producción y el consumo

Moulia describió un panorama complejo para el mercado interno. “No hay plata en el mercado interno”, aseguró, señalando que esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Si bien destacó la competitividad de sectores exportadores como el avícola, arrocero y citrícola, advirtió que otras actividades, como la lechería y los pequeños productores tamberos, atraviesan una coyuntura crítica.

En ese contexto, valoró el esfuerzo del gobernador Rogelio Frigerio para implementar herramientas de financiamiento y subsidio de tasas a través del Consejo Federal de Inversiones y el Banco Entre Ríos. No obstante, remarcó que muchos productores dudan en endeudarse ante la incertidumbre económica.

El balance, según Moulia, combina avances en la proyección de la provincia con una advertencia clara: sin reactivación del mercado interno y mayor articulación política, el desarrollo productivo enfrenta serias dificultades.