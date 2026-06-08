Ramírez- Ramírez es una ciudad emprendedora, que crece en conjunto, gracias al empuje de obreros, empleados, empresarios y gente de campo que es parte de la comunidad. La ciudad tiene una ubicación estratégica muy buena y eso la convierte en generadora de oportunidades permanentes. Pero, naturalmente, tampoco estuvo exenta de todas las complicaciones que la pandemia trajo y aún mantiene en el mundo.

El intendente Gustavo Vergara analizó el año que pasó y expresó sus expectativas de que 2021 sea mejor para todos. Dijo a Paralelo 32 que “Venimos de un 2020 complicado por la pandemia pero estamos con la esperanza puesta en este nuevo año. Veníamos con mucha intensidad de trabajos y mejoras en la primera gestión, hasta 2019, y todo lo sucedido nos llevó a un parate obligado de ese ritmo que teníamos. Tuvimos que reorientar esfuerzos para atender la pandemia, repensando la agenda. Pero estuvimos preparados, fuimos flexibles y nos fuimos adaptando a los cambios constantes”, reconoció.

Explicó que “Con el paso de los meses fuimos retomando muchas obras y los servicios nunca se dejaron de ofrecer. Ahora estamos retomando las actividades habituales de cultura y deporte, con talleres y propuestas. Y nos estamos revinculando con la parte privada, con emprendedores, con aquellos que nos necesitan, generando contactos, créditos, buscando alternativas para crecer entre todos. Retomar la agenda que teníamos es el desafío”.

Ejes de gestión

Siguiendo su análisis, el presidente municipal dijo a este semanario que “Queremos marcar claramente nuestros ejes de gestión, porque apostamos a motorizar la capacidad productiva que tiene Ramírez, ese sigue siendo el desafío constante”.

Vergara recordó que “Tuvimos dos o tres meses complicados desde lo económico en la Municipalidad, en el principio del tiempo de restricciones en la Argentina, ya que hubo una fuerte caída de la coparticipación provincial y también de la nacional, pero los recursos municipales, afortunadamente, se mantuvieron, los contribuyentes siguieron cumpliendo, lo mismo la parte comercial y empresarial”.

Y remarcó que “Nuestra visión fue siempre la de tener amplitud, con pensamiento distintos pero integrados, entre referentes de la salud, seguridad, instituciones, el Municipio, entendiendo las necesidades de la sociedad, dando orientación al sector productivo para que pudiera seguir trabajando, invirtiendo y sosteniendo el empleo. Hoy Ramírez está con pocos casos, es un momento bueno si lo comparamos con otros. Pero no es casual: el ramirense se cuida, hay una madurez social. Entendimos que es nuestra realidad y que cuidarnos nos permite continuar”.

Situación económica

El intendente comentó que “Recorro y dialogo con la parte privada y noto que la actividad económica se mantuvo en líneas generales. Lógicamente hubo rubros más complicados que otros. Hubo altas y bajas, aparición y desaparición de comercios, pero siempre con una línea de incremento, ascendente. Apostamos en 2020 a que todas rápidamente pudieran volver a trabajar, y lo logramos en líneas generales, ya que un 90 a 95 por ciento de las actividades lo consiguió. La parte cultural, de espectáculos y eventos forman parte de un proceso más lento, pero también están volviendo y nos reconforta”.

Por otro lado, el presidente municipal detalló que “Con el Parque Industrial, que es un eje de nuestra gestión, en diciembre de 2015, cuando empezamos a ser gobierno, tomamos la decisión política de apostar a ese proyecto. Este año se concretarán muchas aspiraciones que en principio solo se soñaban. Hoy tenemos la aprobación provincial y falta, aunque está en trámite, la nacional. Estamos pensando ya el dispositivo legal para generar el Ente Administrador y ordenanzas para regular el funcionamiento. La idea es que este semestre podamos empezar a vender los primeros lotes y que los ingresos permitan desarrollar infraestructura para el Parque”.

Presupuesto

En relación al año que está comenzando, Vergara destacó que “Estamos en un país con enorme inflación, poco previsible en muchos aspectos, pero en nuestro caso intentamos ser ordenados, con un presupuesto que refleje las necesidades de la sociedad. Y la obra pública y el mejoramiento de los servicios están entre esas necesidades como algo latente. El presupuesto prevé una importante cantidad de trabajos centrados en calles, con 18 cuadras de pavimento articulado con recursos propios”.

“Trabajamos mucho con el mejoramiento de arterias y la colocación de piedra mora como solución de buena calidad y accesible. La idea es seguir con esto pero agregar el pavimento articulado para las calles que vemos con factibilidad de implementación. Y apostamos a eliminar la broza. Vamos en camino a todo eso, progresivamente, apostando a un 100 por 100 de calles afirmadas”, agregó.

En relación a la construcción de viviendas, reconoció que “Siempre hay mucha demanda”. Y explicó que “El problema más grande es que la Municipalidad no tiene prácticamente terrenos disponibles. Pero en lo inmediato estamos tramitando un plan de viviendas para empleados municipales, para lo que ya donamos terrenos para todo lo que tiene que ver con mensuras y la parte legal. Está también la posibilidad de evaluar la situación de algunos terrenos sueltos, que se podrían poner a la venta, que son también de la Municipalidad”.

El presidente municipal planteó que “En la primera gestión dimos muchas soluciones, fueron más de doscientas viviendas las logradas a través de diferentes planes, con consorcios y el IAPV. Pero Ramírez crece, mucha gente viene a trabajar a la ciudad y surgen nuevas demandas”.

Obras

Vergara enumeró algunos objetivos cumplidos y apuntó que “En agua y cloacas, se logró instalar un nuevo pozo con nuevo tanque, se están haciendo readecuaciones y el recambio de cañerías para reforzar la calidad del servicio. A nivel de cantidad de pozos estamos bien, pero en la medida en que la ciudad siga creciendo aparecerá la demanda de uno nuevo. Logramos trasladar las lagunas cloacales en la primera gestión también, y ahora tenemos presentado en el ENOHSA un proyecto integral para darle el servicio a los barrios Evita y Ramírez Norte, con lo que estaríamos llegando prácticamente al 100% de la ciudad. Son obras que requieren inversiones importantes, que la ciudad no puede hacer con su presupuesto. Las expectativas son que salgan con financiamiento nacional”. Y recordó que “En relación al reciclado y la disposición de los residuos, es una política de gobierno que venimos sosteniendo la de apostar al cuidado del medio ambiente. En 2017 implementamos la separación de residuos, después de más de veinte años que se había dejado de hacer, y es un proceso que no se detiene. Para este año seguiremos con la separación y tenemos también el programa Botellas de Amor, que tiene éxito, y el de compostaje domiciliario. Tuvimos hace pocos días la chance de que la cooperativa de recicladores logre su matrícula también, son familias que ahora están formalizadas e incorporadas a la sociedad”.