Según el parte policial, el hecho involucró a un hombre de 38 años que se desplazaba en un motovehículo marca Mondial, modelo Max. Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado y terminó impactando con su cabeza contra el borde de la ventana de un local comercial ubicado en la esquina.

Como consecuencia del fuerte golpe, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia hacia el hospital local para recibir atención médica.

Tras ser examinado por profesionales de la salud, se determinó que presentaba lesiones de carácter graves.

Del hecho fue informado el fiscal en turno, quien dispuso la intervención de personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación que permita establecer cómo se produjo el accidente.