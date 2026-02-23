Un motociclista de 51 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un accidente de tránsito en la noche del domingo sobre la Ruta Provincial Nº 11, en jurisdicción del departamento Diamante.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el hecho ocurrió cuando personal de Comisaría Valle María realizaba tareas de patrullaje preventivo y tomó conocimiento de un siniestro vial en el kilómetro 32 de la traza provincial.

En el incidente estuvo involucrada una motocicleta marca Yamaha modelo XTZ, conducida por un hombre de 51 años, domiciliado en Valle María, quien se dirigía hacia su vivienda. De acuerdo a lo informado, al llegar al mencionado kilometraje se le cruzó de manera imprevista un animal silvestre —un ciervo—. El conductor no logró esquivarlo y colisionó con el animal, lo que provocó la pérdida de control y estabilidad del rodado, terminando en la caída sobre la cinta asfáltica.

El motociclista fue asistido por personal de Salud y trasladado al nosocomio local para su evaluación. El médico policial determinó posteriormente que las lesiones sufridas no serían de consideración.

En el lugar, efectivos policiales realizaron las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del hecho. El tránsito en la zona no se vio afectado por el incidente.