La Compañía de Danzas “Montielera y Federal”, integrada por bailarines y músicos de Crespo y distintas localidades de la región, tuvo una destacada participación en la 29ª edición del Certamen Nacional de Danzas Folklóricas Ameridanza, que se desarrolló los días 15 y 16 de agosto en la ciudad de Córdoba.

La delegación consiguió dos podios en una competencia que reunió a agrupaciones, parejas, solistas de malambo y exponentes de la danza folclórica provenientes de distintos puntos del país.

Primer premio para la pareja de danzas tradicionales

Uno de los principales logros llegó en el rubro Pareja de Danzas Tradicionales, categoría Mayor, donde la dupla conformada por Soledad Ramírez y Franco Zaragoza obtuvo el primer premio.

La pareja presentó una interpretación de chamamé, logrando imponerse en una de las categorías de la competencia nacional.

El resultado representa un reconocimiento al trabajo artístico que la compañía viene desarrollando y a la preparación de sus integrantes para participar en certámenes de alcance nacional.

Segundo lugar para el conjunto entrerriano

El segundo podio llegó en la categoría Conjunto de Danzas, categoría Mayor, donde la compañía “Montielera y Federal” obtuvo un destacado segundo puesto.

La agrupación presentó una puesta ambientada en un patio entrerriano, en la que interpretó un Tanguito Montielero, una propuesta que buscó recrear elementos de la identidad y las tradiciones de la región.

De esta manera, la compañía de Crespo volvió a posicionarse entre las agrupaciones destacadas de una competencia que reúne a representantes de diferentes provincias argentinas.

Una compañía que reúne a artistas de toda la región

“Montielera y Federal” tiene una particularidad que forma parte de su identidad: sus integrantes provienen de distintas localidades entrerrianas.

La compañía está conformada por músicos y bailarines de Crespo, Diamante, Oro Verde, Paraná, San Benito, María Luisa, Racedo, Ramírez, Aranguren, Nogoyá y Victoria.

La dirección artística está a cargo del profesor Franco Zaragoza, quien además integró la pareja que obtuvo el primer premio en Córdoba.

El proyecto artístico combina la formación y experiencia de sus integrantes con una mirada puesta en la preservación y difusión de las expresiones tradicionales del folclore entrerriano y argentino.

Preparan una nueva peña en Crespo

Tras la participación en Córdoba, la compañía ya trabaja en sus próximos compromisos.

Uno de los eventos centrales será la octava edición de su peña, prevista para el 10 de octubre en Crespo.

Desde la organización anticiparon una propuesta con una importante cartelera artística, siguiendo la línea de las ediciones anteriores.

Además, “Montielera y Federal” continuará con su preparación para participar en nuevos certámenes regionales y nacionales, con el objetivo de seguir llevando su propuesta artística y la identidad folclórica entrerriana a distintos escenarios del país.