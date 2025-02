Victoria.- El pasado 19 de diciembre del 2024 el sacerdote Elías Musse, quien se radicara en las Sete Colinas en la década del ochenta y cuya historia personal se origina en tierras libanesas, cumplió seis décadas de sacerdocio; por lo que fuera pertinentemente agasajado con una misa especial en Basílica Nuestra Señora de Aránzazu.

Aquella, estuvo encabezada por el obispo diocesano Monseñor Héctor Luis Zordán; quien estuvo secundado por todo el clero local y de la Diócesis de Gualeguaychú, amén de presbíteros de otros lares y gran parte de la ciudadanía, que reconoce en él a un “cura gaucho”, en el sentido literal de esas palabras, encerrando y destacando en su significancia popular la nobleza, valentía y generosidad que le definen.

Una de aquellas personas, fue el Ingeniero Agrónomo Pablo Risso, acreditado profesional victoriense del rubro rural local, quien entre otras actividades cuenta en su trayectoria el haber ocupado la presidencia de la Sociedad Rural Victoria entre los años 1999 / 2003.

Risso expuso en una carta el aprecio, reconocimiento y respeto que definen y sellan la amistad que les une, dejando entrever la extensa caminata territorial del curita gaucho junto a los más desposeídos, siempre de la mano de Nuestra Señora del Luján; advocación mariana que abraza el servicio de Elías de principio a fin.

Un relato el realizado por el Ingeniero Risso, donde amén de exponer el accionar y esencia de este sacerdote tercermundista, que ya forma parte de la idiosincrasia victoriense, intenta mostrar a través de sus párrafos a un hombre despojado de los cánones ortodoxos, pero atravesado por una mirada empática al prójimo, a los que menos tienen… sin esperar retribución alguna.

Texto carta (Ingeniero Pablo Risso)

«El solo escuchar esas dos palabras en la ciudad ya cualquiera sabe a quién nos referimos. No importa el credo, nivel social, edad, sabemos que es alguien que en todo su accionar como Sacerdote, ciudadano, conocido o amigo siempre está para brindar lo mejor de su ser, sin mediar interés alguno.

Musse su apellido, porque alguien hace mucho tiempo no supo escribir el apellido de sus padres llegados de su Líbano tan querido. El turco como muchos de sus colegas escuche que lo nombraban, sin serlo porque mas exacto sería llamarlo “libanes “, nació en Tandil, hace mucho ya en un hogar humilde con aromas a ferrocarril por el barrio donde vivían, su Padre trabajaba y el desarrollo su infancia.

El decirle “turco “no importa, es anecdótico, una historia más de las que uno no se cansa de escuchar en alguna mateada en el Rancho, por supuesto, de los pobres como a él le gusta mencionar. Cuantos infortunados sin hogar pasaron por ahí a cambio de nada, solo para cobijarlos bajo el manto de su amada Virgen, pero no cualquiera, no, la de Luján. su madre celestial por la cual él se entregó por completo.

Y ni decir a cuantos escuchó en su rancho buscando la solución a sus problemas y si no pudo haciendo lo máximo de su su parte, con gran paciencia, bondad y sabiduría, para atenuar su contratiempo.

Padre Elías el que llego a Victoria porque la Virgen (de Luján) así lo quiso y los Monjes Benedictinos colaboraron convenciéndolo que se quedara por estos pagos. Y que bien nos hicieron en contenerlo, todo lo que aporto es inmenso.

El recorrer las islas durante años, moviéndose por la generosidad de pescadores que lo trasladaban de isla en isla, quedándose meses visitando pescadores en sus ranchadas que lo acogían durante días escuchándolo al amparo seguramente de la imagen de la Virgen, dejando a su retiro una imagen de la misma, para protegerlos según su convencimiento.

Ni que decir su obra más importante en la ciudad como la creación de la Fundación Negrito Manuel tan allegado este a la Virgen de Luján. Una obra inconmensurable, por donde pasaron enorme cantidad de chicos y chicas con capacidades diferentes y en la que reunió a muchos colaboradores hombres y mujeres, de distinto pensamientos y posibilidades, pero con un objetivo en común, brindarles una vida mejor para ellos.

Y bien que lo logró, durante años vivieron, y viven, cobijados por personas que los trataron de manera excepcional.

Y siguiendo, que decir de los populosos encuentros en la Basílica de Luján año a año a donde llevaba cientos de hombres de la calle, desamparados o con otros problemas a encontrarse con nada más y nada menos que la mismísima Virgen de Luján, patrona de los argentinos, para que con su manto los cobije y puedan encontrar un destino mejor.

Es de destacar también sus peregrinaciones por Sudamérica. Varios países cercanos lo vieron peregrinar con la Virgen a su lado, pero solo mencionar la que hizo desde San Pablo (Brasil) hacia el sur del vecino país, a donde al paso de la marcha se fue juntado tanta gente que hizo falta el ejército de dicho país en un momento para que la misma pudiera avanzar y poder atravesar diferentes ciudades.

Querido Elías, “Monseñor” (según el diccionario título de honor que concede el Papa a determinados eclesiásticos) como te digo en tono afectivo y creo que méritos te sobran para que te llame así en forma cariñosa, gracias por todo lo brindado a la comunidad, lo tuyo es para imitar en todo sentido, tu afecto, contención, tu consejo conciso y preciso, tu dedicación a los pobres, enfermos, presos, etc., etc., etc.

Espero tengas fuerzas y ganas para seguir con tus acciones después de 60 años de sacerdocio.



Y gracias por inculcarnos el amor a la Virgen».

Con afecto de amigo (Pablo Risso 23-12-24)