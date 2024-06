El Arzobispo de Paraná, Monseñor, Juan Alberto Puiggari, recibió a la diputada provincial, Liliana Salinas (PCP), con quien dialogó sobre la situación actual en la provincia.

Al respecto, Salinas manifestó que fue “una extensa, fructífera y reconfortante conversación donde abordamos temas que son de una generalizada preocupación, tanto desde el punto de vista de la Iglesia Católica, como de quienes representamos al Estado, y las comunidades en su conjunto", dijo la legisladora.

Entre los temas mencionados, mencionó: "Qué le pasa a la sociedad, porqué ocurren autodeterminaciones de quitarse la vida en especial en los sectores juveniles, la influencia de la creciente tecnología, la influencia de la drogadicción y el alcohol que golpea en todos los estamentos sociales sin discriminación, el descreimiento y enojo de la gente tanto con las autoridades de gobierno legítimamente constituidas como con la propia Iglesia Católica”

Desde su punto de vista, consideró que "hay una marcada falta de empatía entre los propios vecinos o grupos familiares, lo que redunda en hechos de violencia que ya aparecen como un espacio común que casi no nos sorprende, cuando no debería ser así o no manifestarse con tanta magnitud”.

Por otra parte, se trataron aspectos relacionado a la atención para personas con discapacidad y a quienes no tienen el sustento básico en su hogar y el rol de la Iglesia Católica en estos aspectos.

“Agradezco la Bendición recibida y el tiempo que me dispensó para este encuentro en la búsqueda de soluciones que sean, cuanto menos paliativos, para ir disminuyendo todo este tipo de situaciones", concluyó.