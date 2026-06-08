De esta manera, las categorías actuales seguirán rigiendo durante las próximas semanas y, en principio, también durante gran parte de julio, hasta que se concrete la recategorización semestral prevista por el organismo nacional.

Actualmente, el régimen simplificado contempla once categorías, identificadas de la A a la K. El límite máximo de facturación anual para permanecer dentro del sistema es de $108.357.084,05, correspondiente a la categoría más alta.

Escalas vigentes

Los topes de facturación anual actualmente en vigencia son los siguientes:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

Qué cambios se esperan

La próxima actualización de las escalas se realizará tomando como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. Según estimaciones basadas en los datos oficiales ya publicados y en proyecciones privadas para los meses restantes del período, el ajuste podría ubicarse en torno al 17,2%.

La recategorización semestral se habilitaría a mediados de julio, entre los días 14 y 15, aunque los nuevos parámetros no tendrían impacto inmediato en los pagos mensuales. En ese sentido, los valores actualizados comenzarían a regir recién a partir de agosto.

Además de modificar los límites de facturación de cada categoría, la actualización también implicará cambios en los importes mensuales que deben abonar los monotributistas. El porcentaje definitivo se conocerá una vez que el INDEC publique el índice de inflación correspondiente al mes de junio.

Mientras tanto, los contribuyentes deberán seguir utilizando las escalas vigentes para determinar su situación dentro del régimen simplificado y cumplir con las obligaciones correspondientes.