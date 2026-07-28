La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una actualización del 16,8% en las escalas del monotributo, que impacta tanto en los topes de facturación como en el valor de las cuotas mensuales. Los nuevos montos se utilizarán para la recategorización del segundo semestre de 2026 y comenzarán a aplicarse en los pagos con vencimiento desde agosto.

Aunque el organismo toma como referencia la facturación acumulada de los últimos 12 meses, muchos monotributistas utilizan un cálculo mensual para controlar sus ingresos y evitar superar el límite de la categoría en la que se encuentran inscriptos.

Monotributo: cuánto se puede facturar por mes en cada categoría

Tomando los nuevos topes anuales establecidos por ARCA, estos son los montos orientativos de facturación mensual:

Categoría Facturación mensual orientativa A Hasta $1.000.784,20 B Hasta $1.466.265,23 C Hasta $2.055.874,53 D Hasta $2.552.387,62 E Hasta $3.002.352,61 F Hasta $3.762.638,28 G Hasta $4.499.649,91 H Hasta $6.827.055,03 I Hasta $7.641.646,83 J Hasta $8.751.043,27 K Hasta $10.550.903,23

Estos valores son una referencia práctica para el seguimiento mensual, aunque el parámetro que define la permanencia en cada categoría es la facturación anual acumulada, aclara ARCA.

Qué pasa si se supera el límite de facturación

El organismo recordó que la categoría del monotributo no depende únicamente de los ingresos. También se tienen en cuenta otros indicadores vinculados a la actividad, entre ellos:

La superficie destinada al desarrollo de la actividad.

El consumo anual de energía eléctrica.

El monto de los alquileres devengados, cuando corresponda.

Además, ARCA evalúa los ingresos devengados de los últimos doce meses, es decir, el total de las facturas emitidas durante ese período, sin importar la fecha en que fueron cobradas.

Por ese motivo, superar el promedio mensual en un determinado mes no implica automáticamente quedar fuera de la categoría, siempre que la facturación anual permanezca dentro del límite establecido.

Recategorización y pase al régimen general

Los contribuyentes que superen los topes previstos para su categoría deberán realizar la recategorización correspondiente.

En tanto, quienes excedan el monto máximo permitido para permanecer en el monotributo deberán incorporarse al régimen general, tributando IVA y Ganancias conforme a la normativa vigente.

La actualización de las escalas busca mantener los valores del régimen simplificado en línea con la evolución de los precios y servirá como referencia para miles de monotributistas que deberán revisar su situación fiscal durante este segundo semestre de 2026.