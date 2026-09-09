El MiradorTEC se sumará el próximo 19 de septiembre a la Noche Internacional de Observación de la Luna #ObserveTheMoon, una propuesta que reunirá actividades de divulgación y observación astronómica.

La jornada permitirá acercarse a la astronomía lunar desde distintos niveles, con un taller teórico-práctico, una charla abierta y una instancia de observación con telescopios desde la terraza del MiradorTEC.

Tres propuestas para conocer y observar la Luna

Las actividades comenzarán por la tarde y continuarán hasta la noche:

17:00 — Taller de astronomía lunar

Se desarrollará el taller teórico-práctico “Astronomía lunar. Observar desde el Mirador”, destinado a quienes quieran profundizar en la observación de nuestro satélite natural.

La actividad tiene un costo de $10.000 e incluye certificado de asistencia.

19:00 — Charla abierta al público

Luego será el turno de una charla sobre observación de la Luna, destinada a todo público y pensada como una introducción para quienes quieran conocer más sobre la observación astronómica.

20:00 — La Luna, a través de telescopios

El cierre de la jornada será con observaciones de la Luna mediante telescopios, desde la terraza del MiradorTEC.

La propuesta se realizará en conjunto con NASA y Fundación Observar, en el marco de la iniciativa internacional #ObserveTheMoon.

Cómo participar

Quienes quieran participar pueden realizar la inscripción a través del sitio de Fundación Observar:

Inscripciones para Observe the Moon 2026

La actividad propone una oportunidad para acercarse a la astronomía, conocer más sobre la Luna y disfrutar de una observación nocturna desde la terraza del MiradorTEC.