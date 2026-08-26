El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de la Minera Santa Cruz S.A, Roberto Cacciola, destacó la oportunidad que abre a futuro el sector minero en todo el país, pudiendo transformarse en los próximos años en uno de los motores más importantes de la generación de empleo en el país.

“La minería no va a resolver todos los problemas de empleo, pero puede ser importante para que las personas que están fuera del sistema se incorporen”, explicó durante una conferencia titulada “Minería e Industria Nacional: proveedores, tecnología y valor agregado”, donde compartió panel junto al secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín.

La aclaración llegó luego de una introducción en la que afirmó que minería es mucho más que extractivismo: “El extractivismo es la primera fase, pero es una industria. Es algo que transforma la piedra en algo comercializable a través de un proceso industrial. Y esto significa que de alguna manera hay mucha gente involucrada en los proyectos mineros”.

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Por eso, dijo, las empresas que anunciaron inversiones van a generar un gran movimiento en el país: “Se cree que el proceso minero termina en una extracción, pero no. Es terminar un producto que puede generar valor importante al país. La industria nacional, y es para lo que trabajamos, tiene que ser un actor fundamental”.

“Hay un montón de actividades conexas, que las dividimos en servicios, materiales y equipos, hay una posibilidad muy grande. Esperamos que la gran mayoría de los servicios sean argentinos. Empezando por respetar las comunidades cercanas y continuar con un efecto expansivo para darle participación a la industria nacional”, dijo.

Y concluyó: “Lo que quiero decir es que a partir de la mina generás pequeñas ciudades, y hay muchas posibilidades para que la industria argentina crezca. Hay un montón de temas. Y se calcula que, por lo menos, por cada operario que hay en un yacimiento, hay 4 trabajando indirectamente para la minería. Entonces, sí; la minería está siendo una actividad que genera empleo sistemáticamente también”.

Por su lado, Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, dijo: “San Juan tiene una tradición minera desde fines del siglo XVIII. Sarmiento fue un propulsor de varios proyectos mineros. Hoy tiene una gran producción. Hay cuatro proyectos vinculados al cobre y para continuar con el oro. Sigue el camino minero. San Juan sigue un trabajo muy importante”.

Y dijo: “Pero también el resto de la industria ha estado acompañando. No sólo la parte de servicio, sino otras actividades, como el caso de la agroindustria, que involucra a la mayor cantidad de empleo, y la textil y la farmacéutica. Sin duda, la minería se lleva el impuesto número uno. Pero también hay otras actividades como la vitivinícola, el aceite de oliva, el pistacho y la cal”.

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De cara al futuro del desarrollo productivo, afirmó: “Uno de los primeros ejes que tiene nuestro gobernador fue el tema de infraestructura. Para eso el Gobierno hace poco inició la emisión de un bono y ahora un adelanto de 250 millones de dólares para una serie de obras de infraestructura, obras viales”.

“Hay que mejorar la conectividad, porque, si no, pasa que se tarda una hora y media para un tramo de 100 kilómetros. Ahora tenemos mucha expectativa con la licitación del Belgrano Cargas, porque creemos que la salida más eficiente del cobre es por el ferrocarril. Hoy opera muy cerca, pero hay que conectarlo con rutas o con vías férreas. Además de eso, estamos trabajando con el desarrollo de una zona franca y parques industriales”, cerró.