Crespo- Este sábado 9 de febrero, a las 22:00, en el marco de la Milonga Despistada que promueve este año el multiespacio cultural La Pista, actuarán Ricardo Panissa en guitarra y voz, junto a Flavio Valdéz en guitarra presentando “Trazos”, un viaje musical por los diferentes géneros que componen nuestra rica música popular. El espectáculo muestra la diversidad genérica de la música latinoamericana, pasando del joropo a la bossa nova, el candombe, por la milonga y valses, el tango, la zamba y el chamamé. El repertorio abarca propuestas de distintas regiones de América Latina y recorre, entre otros, grandes compositores como Homero Manzi, Carlos Gardel, Alfredo Zitarrosa, Pat Metheny y obras propias.

La propuesta

Milonga Despeinada es un programa producido por Camila Kloster en su multiespacio cultural de La Pista. El público, grandes y chicos, tendrá la oportunidad de disfrutar de una cena show con pizzas y picadas, un menú por excelencia rápido y práctico, aunque habrá otras minutas para elegir, en una noche ambientada con velas.

Las mesas deben reservarse para una mayor comodidad y organización. Las entradas anticipadas cuestan $100 y para más practicidad de quienes quieran asistir, pueden mandar por WhatsApp al 3435051893, su nombre, se lo suma a la lista y se cobra la entrada reservada al momento del espectáculo respetando el valor de la anticipada.