El operativo se desarrolló bajo directivas de la Justicia Federal de Concordia, con intervención del Juzgado Federal a cargo de la doctora Ramponi, la Secretaría Penal del doctor Alan Bergdolt y la Fiscalía Federal encabezada por el doctor Francisco Bernhardt.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue autorizado en el marco del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, a partir de una “sospecha razonable” detectada durante un control preventivo de rutina y ante la posible existencia de elementos vinculados a un delito.

Durante la requisa de un vehículo Hyundai Santa Fe con patente brasileña, en el que viajaban un hombre y una mujer, los efectivos policiales encontraron una importante cantidad de teléfonos celulares ocultos en distintos sectores de la carrocería del automóvil.

En total, fueron secuestrados 290 teléfonos nuevos de diferentes marcas y modelos, cuyo valor estimado asciende a 65 millones de pesos.

Además del cargamento, la Justicia Federal dispuso el secuestro del vehículo utilizado para el traslado de la mercadería, así como también de los teléfonos personales de los ocupantes del rodado.

Las dos personas que se desplazaban en el automóvil fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas al avance de la causa judicial que continúa en etapa investigativa.