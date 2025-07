Luego del lanzamiento oficial e inicio de la campaña de la lista Nº 2, el pasado sábado en Villaguay, el espacio interno Militancia Activa emitió un duro comunicado, en el que cuestiona el actual rumbo de la Unión Cívica Radical (UCR) en Entre Ríos.

Las críticas se dirigieron principalmente hacia el actual diputado nacional y precandidato a senador Atilio Benedetti y dirigentes cercanos al gobernador Rogelio Frigerio, como el ministro de Planeamiento Darío Schneider que aspira a una banca en la Cámara baja, a quienes acusan de “vaciar el partido por dentro”.

En el texto difundido por el sector que postula a María Elena Herzovich y Rubén Pagliotto, se plantea una supuesta falta de coherencia de algunos referentes radicales con la historia y los principios del partido: “Dicen ‘no venimos por nostalgia ni por pertenencia histórica’. ¿Entonces para qué están en el radicalismo? ¿Para vaciarlo por dentro y entregarlo después? La UCR no es una estructura vacía que se usa según la conveniencia del momento”.

El documento también hace referencia a la alianza con sectores del oficialismo provincial y cuestiona a Benedetti por decisiones políticas pasadas. “No pueden explicar tampoco por qué se sientan con personajes procesados por corrupción. Ni por qué Benedetti, en 2015, bajó su candidatura a gobernador en nombre de una ‘amplitud’ que terminó siendo entrega”, evocaron, trazando un paralelismo con la actualidad: “Hoy esa misma entrega es a Milei. No tienen límites”.

En un tono encendido, Militancia Activa defendió una visión del radicalismo basada en valores históricos y una identidad propia, distinta a la que hoy -según denuncian- se intenta imponer desde la conducción partidaria alineada al oficialismo nacional.

“La UCR no reprime jubilados, no desfinancia universidades, no desmantela hospitales, no se calla ante el autoritarismo”, enumeraron, tras lo sostuvieron que “es, fue y será ética republicana, justicia social, federalismo, educación, salud, producción, ciencia. No negocios. No marketing. No sumisión”.

También reivindicaron la gestión radical en Entre Ríos durante gobiernos anteriores, y criticaron la falta de firmeza de los actuales dirigentes frente al ajuste nacional: “Nosotros reivindicamos lo que fuimos cuando gobernamos Entre Ríos. Con errores y aciertos, sí. Pero con convicciones. Con un gobernador que se plantó frente al ajuste del gobierno nacional de su mismo signo político”.

Finalmente, el comunicado cierra con un llamado directo al debate y una advertencia sobre la definición del rumbo del partido en las elecciones internas: “Le decimos a Benedetti, a Schneider y a quienes participan a título personal en el gobierno de Frigerio: debatan con nosotros, den la cara. ¿O tienen miedo de que se note demasiado que su discurso es de cartón y su gestión es humo?”.

“Este 10 de agosto está en juego el alma de la UCR. O la resignan para seguir en el poder a cualquier precio, o la recuperamos para ponerla al servicio de la sociedad, no del privilegio”, remataron.