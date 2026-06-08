Miles de peruanos provenientes de zonas remotas de los Andes protestaron el jueves en la capital del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y apoyar a su antecesor Pedro Castillo, en una jornada en la que se registraron choques con la policía y dos muertos en el interior.

En la más reciente de las manifestaciones que por más de un mes han sacudido a la nación y que han dejado al menos 55 víctimas mortales, los manifestantes caminaron por las calles del centro histórico de Lima y tras acercarse a la icónica plaza San Martín cientos de agentes les impidieron el ingreso.

Los manifestantes se mantuvieron en una calle cercana de forma pacífica. Algunos lanzaron piedras a los policías, que respondieron con bombas lacrimógenas. Las autoridades también desalojaron a varias personas que se encontraban en un parque aledaño.

En otras regionales del país, como Cusco y Arequipa, también se registraron manifestaciones y algunos intentos de tomar los aeropuertos locales, según las autoridades.

La presidenta Boluarte criticó por la noche las protestas por no tener “ninguna agenda social que el país necesita” y cuestionó quién financia a los manifestantes.

“Ustedes quieren quebrar el estado de derecho, quieren generar caos y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Están equivocados”, dijo la mandataria.

Por la noche, un viejo edificio cerca de la zona de las manifestaciones se incendió y los bomberos intentaban apagar el fuego que se extendía varios metros hacia el cielo.

El jefe de los bomberos, Luis Ponce, dijo que desconocía el origen del incendio y si tenía alguna relación con las protestas. Añadió que no hubo lesionados.

Hasta ahora las protestas se habían registrado principalmente en el sur de los Andes, y aunque esta semana hubo algunas en Lima, la del jueves fue la mayor desde el inicio de las manifestaciones.

Las protestas comenzaron después de que Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró el 7 de diciembre como nueva mandataria, pese a haber prometido exactamente un año antes que si el presidente era cesado ella renunciaría al cargo.

Castillo fue destituido tras un intento fallido de disolver el Congreso.

La Defensoría del Pueblo informó el jueves que un hombre pereció en choques con la policía en la región de Arequipa, en el sur del país, con lo cual el número muertos se elevó a 55. Mas temprano, un herido grave en otra protesta del miércoles en la ciudad sureña de Macusani, en la región del Puno, falleció.

El organismo dijo en su cuenta de Twitter que durante el choque 10 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud.