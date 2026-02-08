La ciudad de Paraná vivió un fin de semana multitudinario en la Plaza de las Colectividades, donde la presentación de Lali, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y las bandas entrerrianas ganadoras del Premate hicieron cantar, bailar y vibrar a miles de paranaenses y visitantes en la segunda jornada de la tradicional celebración.

“Paraná resplandece con esta fiesta, nos pone felices desde la Municipalidad haber podido organizar esto”, expresó la intendenta Rosario Romero, quien además agradeció el acompañamiento del sector privado y del Estado provincial en la realización del evento.

La capital entrerriana se vistió de fiesta durante dos jornadas a pura música, danza y encuentro comunitario, con el mate como símbolo identitario de la región. Paranaenses, turistas y excursionistas provenientes de numerosas ciudades del país colmaron la Plaza de las Colectividades, el Puerto Nuevo, la Costanera Baja y las barrancas del Parque, en una edición que ya se perfila como una de las más convocantes de los últimos años.

El viceintendente David Cáceres destacó el carácter colectivo de la celebración: “La fiesta la construimos entre todos; los paranaenses hace tiempo nos apropiamos de esto y estamos muy contentos de que la ciudad esté viviendo este momento”. En la misma línea, el jefe de Gabinete Santiago Halle subrayó la importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad en la inversión pública destinada a actividades culturales que generen beneficios para la ciudad.

Una jornada colmada de música y actividades

Desde las primeras horas de la tarde, el público recorrió el predio disfrutando de propuestas gastronómicas a cargo de más de 40 clubes de la ciudad, paseos de compras en Sala Mayo con Mateando, intervenciones artísticas de Parientes del Mar y ArteMate, y actividades infantiles en el Matecito.

El cierre estuvo a cargo de Lali, quien brindó su primer show del año ante una multitud que llegó desde provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego y Corrientes. “Nunca me había tomado un mate en el escenario, pero esta noche lo amerita. Gracias por recibirnos en esta ciudad maravillosa al lado de este río”, expresó la artista durante su presentación.

También brillaron Los Caballeros de la Quema, que interpretaron clásicos como Avanti Morocha y Fulanos de nadie. “El mate es parte de la vida, un signo de argentinidad que se comparte. Pasaron más de 30 años del último show en Paraná, es una ciudad muy linda”, señaló Iván Noble. Por su parte, Fernando Vázquez, de Rombai, destacó la diversidad artística del festival, mientras que Gabriel Nazar, de Gauchito Club, remarcó la alegría de compartir escenario con músicos de distintos géneros.

Protagonismo local y turismo en alza

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presentación de los ganadores del Premate en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez: el Estudio Mariana Retamar, la banda concordiense Maniquí, las paranaenses La Tercera Fase del Plan y Pont a Bailar. Los artistas celebraron la oportunidad de presentarse ante una multitud en la edición 35 de la fiesta.

El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó el impacto económico y turístico de la convocatoria: “La ocupación hotelera ha sido plena; la cultura potencia al turismo y genera movimiento económico para la ciudad”.

Una celebración que crece año a año

Miles de vecinos y visitantes disfrutaron además del tradicional concurso de cebadores, actividades para todas las edades y un amplio operativo sanitario y de seguridad dispuesto en todo el predio. La iniciativa de que los clubes locales gestionen el patio gastronómico volvió a repetirse con éxito, permitiendo que las instituciones recauden fondos para infraestructura y actividades deportivas.

Con más de tres décadas de historia, la Fiesta Nacional del Mate continúa consolidándose como una política cultural sostenida y de reconocimiento nacional. La edición 2026, marcada por una convocatoria masiva y una variada grilla artística, quedará en la memoria de Paraná como una de las más vibrantes de los últimos tiempos.