En el marco de la apertura oficial de la Muestra Rural de Palermo, el presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión clave con los representantes de la Mesa de Enlace, a quienes les ratificó que no habrá reducción de retenciones en el corto plazo, debido a las severas restricciones presupuestarias que enfrenta el Gobierno nacional.

“El presidente entiende nuestra situación y tiene foco en el tema retenciones, pero no hay para repartir”, explicó Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), al término del encuentro. La definición fue tajante: “Milei nos dijo que no hay espacio para bajar nada”, agregó el dirigente.

Un reclamo persistente, pero sin respuestas inmediatas

La reunión —celebrada en el predio ferial de Palermo— fue vista por el sector como un gesto político relevante, aunque no trajo respuestas concretas a las demandas más urgentes del agro. En especial, el reclamo por la reducción o eliminación de los derechos de exportación, que el campo considera distorsivos y regresivos.

A pesar de la negativa oficial, desde la Mesa de Enlace aseguraron que seguirán insistiendo. “La producción que podemos darle al país es justamente la que necesita para salir adelante”, remarcó Pereda, en un mensaje que busca dejar en claro que el agro sigue dispuesto a dialogar, pero con expectativas firmes.

INTI, INTA y reuniones futuras

Durante la conversación también se abordaron temas vinculados al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), luego de recientes medidas tomadas por el Ejecutivo. En ese sentido, Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, adelantó que se espera una próxima reunión con el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, para avanzar sobre estos asuntos.

Magnano destacó el valor de que el presidente se siente a dialogar con el sector, algo que —según remarcó— no era común en gestiones anteriores. No obstante, aclaró que eso no significa que se dejen de lado los reclamos, especialmente los vinculados a la presión fiscal y la falta de incentivos a la producción.

Compromiso de mayor diálogo

En tanto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), valoró el compromiso presidencial de mantener una agenda de diálogo permanente con el agro. “Nos prometió reuniones más continuas con el sector”, expresó, y consideró que encuentros como el de este martes sirven para aclarar temas y acercar posiciones.

Castagnani también destacó la labor que realiza la Mesa de Enlace recorriendo distintas provincias para escuchar de primera mano a los productores y llevar sus demandas a las autoridades nacionales.