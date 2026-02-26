Mientras continúa la tensión por el anuncio de cierre de la planta de Fate en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el inicio de la conciliación obligatoria, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar con dureza al sector empresario por los niveles de precios en el mercado argentino.

El mandatario se hizo eco de declaraciones realizadas por Roberto Méndez, director ejecutivo de la cadena de distribución de neumáticos Neumen, durante una entrevista en el streaming AhoraPlay, donde el empresario admitió que en determinados períodos se aplicaron márgenes excesivos en la comercialización de cubiertas.

“Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas” y “nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, afirmó Méndez. Además, sostuvo que “estaban robando las multinacionales y nosotros los empresarios porque teníamos un mercado que no era real”.

Según detalló, en algunos momentos las remarcaciones alcanzaron niveles de hasta 70% y los márgenes de rentabilidad superaron ampliamente los parámetros habituales del mercado. En ese marco, consideró positiva la política de apertura y desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, al señalar que una mayor competencia contribuye a ordenar los precios.

La reacción presidencial

Las declaraciones de Méndez se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron replicadas por el jefe de Estado, quien escribió en su cuenta de X: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

Este jueves, Milei volvió a cargar contra sectores empresarios, a los que acusó de integrar “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la polémica por el cierre de empresas y la apertura de importaciones.

En el mismo mensaje, el Presidente mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” en referencia a Paolo Rocca, del Grupo Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate; y “Señor Lengua Floja” por el propio Méndez.

“Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, expresó Milei. Y agregó: “Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

El conflicto en el sector del neumático

La polémica se da en un contexto delicado para la industria. La planta de Fate en Virreyes cerró sus puertas de manera definitiva, dejando sin empleo a más de 900 trabajadores.

Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, con el objetivo de retrotraer el conflicto al estado previo al cierre y abrir una instancia de negociación entre la empresa y el sindicato del sector.

El debate se inscribe en un escenario más amplio de discusión sobre la apertura de importaciones y la competitividad de la industria local, uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno. Milei enmarca esta disputa en lo que denomina la “Batalla Cultural”, en referencia a su confrontación con sectores que, según sostiene, defendieron durante años un esquema proteccionista que derivó en precios elevados y falta de competencia.

Las declaraciones del Presidente y del empresario reavivaron la discusión sobre la estructura de costos, los márgenes de rentabilidad y el impacto de las políticas de apertura en el entramado productivo nacional, en un momento de fuerte sensibilidad social por el empleo y la actividad industrial.