Política
Milei llegó a Paraná y se reunió con Frigerio
Tras su paso por Santa Fe, el mandatario arribó a la capital entrerriana para continuar con su campaña en el marco de las elecciones legislativas nacionales. La agenda de actividades continuara en la tarde con un encuentro con la sociedad en la Costanera baja.
En vísperas del encuentro con los paranaenses en la tarde de este sábado, el Presidente de la Nación arribó al mediodía a Paraná y su primera actividad fue mantener un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo.
Cabe recordar que de cara a las elecciones legislativas, ambos mandatarios se unieron y conformaron la Alianza La Libertad Avanza para presentar sus respectivos candidatos a diputados y senadores en la Boleta Única Papel el próximo 26 de octubre.
La agenda de actividades de Milei en la capital entrerriana continuará a las 18:00 en la Costanera baja, más precisamente en la esquina de Avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás. Allí está planeado un encuentro con militantes y sociedad en general acompañado de Frigerio, los candidatos Joaquín Benegas Lynch y Andrés Lauman, y demás funcionarios.
Por esta actividad, todas las inmediaciones del Parque Urquiza se encuentran cortadas, principalmente Mitre y Santiago del Estero hasta Vélez Sarsfield.