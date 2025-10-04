En vísperas del encuentro con los paranaenses en la tarde de este sábado, el Presidente de la Nación arribó al mediodía a Paraná y su primera actividad fue mantener un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo.

Cabe recordar que de cara a las elecciones legislativas, ambos mandatarios se unieron y conformaron la Alianza La Libertad Avanza para presentar sus respectivos candidatos a diputados y senadores en la Boleta Única Papel el próximo 26 de octubre.

La agenda de actividades de Milei en la capital entrerriana continuará a las 18:00 en la Costanera baja, más precisamente en la esquina de Avenida Laurencena y Acuerdo de San Nicolás. Allí está planeado un encuentro con militantes y sociedad en general acompañado de Frigerio, los candidatos Joaquín Benegas Lynch y Andrés Lauman, y demás funcionarios.

Por esta actividad, todas las inmediaciones del Parque Urquiza se encuentran cortadas, principalmente Mitre y Santiago del Estero hasta Vélez Sarsfield.