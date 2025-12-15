La escritora Milagros Bernat presentará su primer libro Solo Humanos: Historias de existencia, una obra compuesta por relatos breves que invitan a reflexionar sobre la humanidad, la existencia y las preguntas que atraviesan nuestra propia naturaleza. El encuentro será el viernes 9 de enero, de 20 a 21:30 horas, en el Auditorio Municipal “Eva Perón”, ubicado en San Martín 1327, en la ciudad de Crespo.

El libro reúne doce narrativas, organizadas en tres capítulos, que abordan distintos aspectos de lo humano desde una mirada poética y filosófica. “Cada narrativa explora un aspecto de lo que podemos llamar humanidad, a través de la poética de la narración, inspirada en la vida cotidiana”, explicó la autora durante la entrevista.

Bernat contó que el material surge de un proceso personal de escritura que comenzó desde muy temprana edad. “Vengo escribiendo desde que soy chica, participando en concursos. Tenía una selección de cuentos y me pregunté qué podía hacer con todo ese material. Lo junté y decidí hacer un libro”, relató.

Solo Humanos es un libro breve, de aproximadamente 80 páginas, pensado para una lectura ágil pero profunda. “Es un libro de narrativas, con historias que pueden leerse de manera independiente, pero que en conjunto construyen una perspectiva mucho más compleja”, señaló la escritora.

Los capítulos se titulan Anhelos, Nombres propios y Oxímora, y recorren temáticas como la amistad, el egoísmo, la solidaridad y la identidad. “No toma partido. No intenta definir qué es la humanidad, sino explorar sus dimensiones y dejarle al lector la posibilidad de sacar sus propias conclusiones”, expresó Bernat.

La autora también destacó el trabajo realizado junto a una editorial de Paraná y el acompañamiento de su familia durante el proceso. “Fueron aproximadamente tres meses de trabajo, muy intensos pero llenos de aprendizaje. Es mi primer libro y estuvo lleno de expectativas”, afirmó.

En cuanto a la presentación, durante el encuentro habrá venta y firma de ejemplares, con un valor de 15.000 pesos. Quienes no puedan adquirir el libro ese día podrán contactarse posteriormente con la autora a través de sus redes sociales.

“Escribir es casi como respirar”, definió Bernat, quien con apenas 24 años concreta su primera publicación y abre el camino a nuevos proyectos literarios.