En una entrevista brindada este martes 5 de agosto en el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM 93.7 Boing Crespo y streaming, Milagros Bernat, psicopedagoga y persona con discapacidad, habló con firmeza y sensibilidad sobre la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores de servicios en Entre Ríos, a raíz del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante la charla, Bernat anunció y convocó a la movilización urgente prevista para este martes 5 de agosto a las 17:00 horas en Plaza Sarmiento de Crespo, en simultáneo con manifestaciones en plazas de toda la provincia. Bajo el lema “Es ahora. Es urgente. No al veto”, la Red de Prestadores de Entre Ríos busca visibilizar el reclamo ante el recorte de derechos y prestaciones esenciales.

“Es una situación realmente de emergencia”, afirmó Bernat. “Venimos luchando desde el año pasado contra el desfinanciamiento en salud y prestaciones. Muchas personas con discapacidad están en situaciones de vulnerabilidad extrema”.

El origen del conflicto

La ley vetada por el Ejecutivo había sido aprobada tanto en Diputados como en el Senado, y buscaba establecer una serie de medidas de protección y financiamiento para asegurar el acceso a prestaciones básicas para personas con discapacidad. Sin embargo, el veto presidencial se publicó recientemente en el Boletín Oficial, generando un fuerte rechazo en distintos sectores.

Bernat explicó que el recorte afecta no solo a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, sino también a profesionales y trabajadores del sector. “Nos están quitando pensiones a personas que realmente las necesitan. El costo de vivir con discapacidad es muy alto, y el Estado muchas veces no cubre lo necesario”, señaló.

“De amor no se vive”

Desde su doble rol como terapeuta y como persona con discapacidad, Bernat también compartió su realidad económica: “Soy psicopedagoga, tengo tres trabajos y aún así no llego. El nomenclador con los montos que cobramos no se actualiza desde diciembre del año pasado. Amo lo que hago, pero de amor no se vive”.

La situación afecta a cientos de profesionales de la salud y la educación en todo el país, que enfrentan demoras de hasta 60 días en los pagos, con procesos devaluatorios en el medio. Esto obliga a muchos a migrar al sector privado o abandonar la actividad.

Convocatoria abierta

La movilización de este martes buscará que los legisladores nacionales rechacen el veto presidencial y ratifiquen la ley, como forma de garantizar derechos esenciales.

“Esperamos que diputados y senadores voten con responsabilidad. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando derechos. Queremos una vida digna”, expresó Bernat.

La concentración en Crespo será pacífica y silenciosa, con la presencia de prestadores, familiares y personas con discapacidad que buscan que su voz sea escuchada.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

📅 Martes 5 de agosto

🕔 17:00 hs

📍 Plaza Sarmiento, Crespo

🪧 Movilización pacífica – “Es ahora. No al veto”

"Nos sentimos invisibilizados y abandonados", cerró Bernat, con una mezcla de frustración y esperanza. El reclamo sigue vigente. La necesidad, más urgente que nunca.