El domingo 14 de diciembre, en vísperas de las celebraciones navideñas, el coro de campanas tubulares ofreció un emotivo microconcierto que fue disfrutado por el público que se encontraba aguardando su turno de atención en el lugar. La presentación estuvo a cargo de siete integrantes, acompañadas por su directora y pianista, y contó con un repertorio de músicas clásicas y villancicos navideños.

La actuación culminó con la interpretación de la tradicional “Noche de Paz, Noche de Amor”, momento que despertó una cálida ovación por parte de los presentes, quienes acompañaron con aplausos y muestras de agradecimiento, destacando la armonía y serenidad que transmitió la propuesta musical.

Las campanas tubulares son instrumentos musicales pertenecientes a la familia de los idiófonos percutidos de metal. Reciben ese nombre debido a que su sonido se asemeja al de las campanas de iglesias y catedrales. Habitualmente están conformadas por dieciocho tubos metálicos de cobre o latón, huecos y suspendidos de manera vertical en un armazón. Cada tubo es golpeado en su parte superior con una maza de teflón, lo que permite preservar el instrumento y producir un sonido claro y envolvente. La longitud de cada tubo determina la nota musical, y sus vibraciones se prolongan en el tiempo, generando una sensación de profunda relajación.

Tras la presentación, el medio PARALELO 32 dialogó con la directora del coro, Susana Mayer Vda. de Peto, quien expresó su alegría por la respuesta del público. “Las campanas tienen un sonido muy melodioso, no tan metálico como las campanas tradicionales, suenan más dulces”, explicó. Además, detalló que “cuanto más pequeñas son las campanas, más agudas suenan, y cuanto más grandes, más graves”.

La directora también resaltó el trabajo en equipo que requiere la interpretación de este instrumento. Señaló que cada integrante utiliza tres o más campanas y debe ejecutarlas en el momento preciso, lo que demanda una gran coordinación y concentración. “Cada una tiene siempre la misma nota, pero el hecho de que todas toquemos diferentes notas hace que se forme la melodía y suene muy lindo. El piano ayuda a unir los sonidos de las campanas”, agregó.

Al referirse al repertorio navideño elegido, Susana reflexionó sobre el sentido espiritual de estas fechas: “Es lindo recordar y tener una fecha en el año para pensar en el sacrificio que hizo Jesucristo, con tanto amor, para rescatar al ser humano”.

Como cierre del encuentro, se distribuyeron hojas con la letra de “Noche de Paz” para que el público pudiera sumarse al canto. “Nos gusta que el público también lo cante, porque así vibramos juntos, para que esa paz que Jesús quiso dejarnos siga en nuestro corazón”, concluyó la directora.