Micaela Herlein, oriunda de Nogoyá, fue elegida Reina Nacional del Zapallo durante la 55ª edición de la fiesta que se desarrolla en la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe.

La joven representa actualmente a Entre Ríos como embajadora de la Fiesta Provincial de la Guitarra, una de las celebraciones tradicionales de Nogoyá. Con esta nueva distinción, suma un reconocimiento en el ámbito de las fiestas populares y representativas de la región.

La Fiesta Nacional del Zapallo convoca cada año a visitantes y delegaciones en torno a la producción, las tradiciones y la identidad cultural de Ceres. La elección de Herlein representa un nuevo reconocimiento para Nogoyá y para la participación entrerriana en los encuentros festivos de alcance nacional.