Tras las PASO el exprecandidato a gobernador Pedro Galimberti sufrió un revés muy duro cuando, desde la conducción nacional y a pedido de Frigerio, le impidieron pegar con las precandidaturas presidenciales y debió participar con boleta corta. Después del triunfo de Frigerio, el radical aplicó la política de “palabra cero” y se llamó a silencio.

Este martes, el legislador habló por primera vez, aseguró que su candidato es Frigerio y afirmó: “Yo estoy dentro de Juntos por Entre Ríos y votamos a Rogelio Frigerio, el ganador de la interna”.

Las dudas sobre si el radical acompañaría al vencedor surgieron desde antes del 13 de agosto, cuando él y su compañera de fórmula, Ana D´Angelo, cuestionaron si la unidad sería posible ante el desplante de no poder competir en igualdad de condiciones. Su silencio y la ausencia de gestos políticos posteriores abonaron aún más los cuestionamientos sobre si habría unidad en Juntos.

Con boleta corta, Galimberti obtuvo poco más de 50 mil votos en la provincia, casi menos de la mitad de los más de 120 mil que había conseguido en las legislativas de 2021 que lo convirtieron en diputado. Sobre el destino de esos votos, el chajariense entiende que “la fidelización dependerá de lo que realice cada candidato”.

A su vez, el ex precandidato a gobernador contó que tiene “buena relación” con Frigerio y Adán Bahl, a quien valoró por su gestión como vicegobernador y sostuvo: “Siempre nos abrió las puertas, y yo trato de cultivar esa relación más allá del resultado electoral”.

Unidad en Juntos Por el Cambio

Desde el espacio de Galimberti, y tras la foto de unidad que solo Frigerio mostró en sus redes, insisten en marcar diferencias entre lo que dice el dirigente y lo que hace efectivamente la militancia. “Los votos no tienen dueño”, recuerdan constantemente en su equipo. El propio radical se pronunció este martes en el mismo sentido: “El no poder pegar dejó huellas. Hay sectores que no vieron con buenos ojos lo que pasó y nos excede lo que vayan a hacer en las generales”, declaró.

Las declaraciones de Galimberti van en sintonía con el comportamiento que su espacio, Entre Ríos Cambia, tuvo luego de las PASO. El dirigente no había hablado hasta ahora y nadie en su equipo había compartido ni difundido la foto con Frigerio. Ni siquiera el propio diputado.

El legislador nacional sostuvo este martes que su acompañamiento está supeditado a que lo convoquen. Anunció que estará en el encuentro que JxER realizará este jueves en Villaguay y aclaró que va “porque me pidieron que vaya”.

Galimberti también dijo que el nivel de involucramiento en la campaña del ganador de la interna de JxER dependerá de “la agenda del candidato”.

“Las propuestas le corresponden al sector de Frigerio. Yo no intervengo porque no soy candidato, cuando me requieren estoy. Vamos a trabajar en cada lugar que podamos para que Juntos gane, acompañando en la medida de nuestras posibilidades”, apuntó.

Sobre los resultados de octubre, advirtió que, a diferencia de las PASO, “la cuestión nacional va a tomar más impulso”.

Por último, Galimberti señaló: “Va a tener más importancia para definir los votos y puede haber sorpresas como el 13 de agosto la hubo con Milei. La gente elige con libertad”, publicó Tarea Fina.