El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no se quiere perder el partido ante Ecuador por los cuartos de final y será titular esta noche a partir de las 22:00, en el NGR Stadium de Houston.

Lionel Scaloni puede repetir la delantera que jugó ante el mismo equipo en 2021: Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. La única duda sería González, que está peleando su puesto ante Di María, en caso de que Scaloni haga un puesto por puesto. O por Julián Álvarez si se decide por el doble nueve y Messi como jugador libre delante de los mediocampistas.

Aun no se sabe cuántos minutos jugará el capitán de la Selección, ya que habló con Daniel Martínez, el doctor de la “Albiceleste” y arrancar de titular no le garantiza jugar los 90 minutos. Lo que también está confirmado, es que ya no siente dolor y por eso va a estar en el once inicial ante Ecuador.

La “Pulga” fue preservada en el partido ante Perú por una molestia en el aductor de su pierna derecha tras un golpe. El capitán de la Selección se hizo estudios y quedó descartado un desgarro, lo que llevó tranquilidad al cuerpo técnico y por eso tomo descanso en última fecha para poder estar lo mejor posible ante Ecuador.

La última vez que se cruzaron Argentina y Ecuador por Copa América fue en la edición pasada del 2021 donde la Selección se alzó el campeonato luego de 28 años. El enfrentamiento fue por los cuartos de final donde la Selección supero al elenco ecuatoriano por 3-0 y Lionel Messi marcó el último tanto argentino a los 93 minutos para pasar a las semifinales.

En caso de empatar, el partido se irá a los penales directos y recordando las tandas que Argentina disputó en el mundial, La “Pulga”, participó de las dos. Ante Países Bajos en cuartos de final y Francia en la final, agarrando el timón del barco y pateando primero; asegurando su tiro desde los doce pasos y dándole confianza a los demás pateadores.

Si Argentina le gana a Ecuador, la Selección irá en las semifinales del certamen ante el ganador de Venezuela – Canadá, que jugarán el día viernes a las 22:00, en el AT&T Stadium que se encuentra en Arlington, Texas.